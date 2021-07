Se aprobó la obra de 38 cuadras de cordón cuneta

El Concejo Deliberante en asamblea de mayores contribuyentes aprobaron anoche la obra de 38 cuadras de cordón cuneta para la planta urbana de Laprida, en sesión realizada en forma mixta con la presencia en el recinto de los concejales y vía zoom los mayores contribuyentes.

La concejal Karen Lestarpe del Frente de Todos además de fundamentar la realización de la obra utilizó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de la misma para los vecinos «permite el mejor escurrimiento del agua, delimitar donde esta el arbolado urbano, donde van a ir las luminarias, establecer los niveles para disponer el espacio de su vereda, permite niveles de una calle, consolidar el entoscado y una vez que pasa delante nuestro el próximo paso es el asfaltado».

Esta obra de cordón cuneta será financiada a través del programa Argentina Hace (30 cuadras) que destina fondos para realizar este tipo de obras y una parte con fondos del Tesoro Municipal (8 cuadras) «dinero de la recaudación, dinero que las y los vecinos de Laprida aportan y es dinero que será destinado a la ejecución de la obra, lo que hace sentirnos orgullosos de llevar adelante este tipo de gestión, estas son las cosas que se concretan y dan cuenta que somos un gobierno que queremos mejorarle la calidad de vida a los vecinos», agregaba Lestarpe

Desde la oposición, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical Marcos Larsen rescataba la historia local en relación al tema obras «por suerte hemos tenido intendentes que siempre ha estado realizando obras, desde el 83 a la fecha no ha parado y por eso Laprida se ha despegado tanto de otros de similares características, hemos tenido esa suerte y los intendentes que le ha tocado a Laprida han transformado la ciudad»

Luego agregaba «esta es una obra financiada y debemos serle claro a los vecinos que el Municipio necesita cobrarla y para eso hay diferentes formas de pago y en tasas los vecinos pueden informarse, no son obras baratas» y en referencia esto dejaba trabajo para el Concejo Deliberante para analizar la posibilidad de que este tipo de tasas no afecte el trámite de obtención del carnet de conducir «en obras nuevas deberíamos darle algún plazo al vecino y que esa obra no incida al tener que realizar dicho trámite».

Esta Ordenanza fue aprobada en forma preparatoria por el Concejo Deliberante y en la noche de este miércoles 7 ratificada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

Los vecinos tendrán diferentes formas de pago, que puede ser al contado con un 12,5% de bonificación o en 3, 12, 24 y 36 cuotas mientras que las instituciones o entidades de bien público tienen una bonificación del 50% y los jubilados y pensionados de haber mínimo tienen la opción de plan de pagos de 42 cuotas como máximo.

Esta obra se encuentra transitando el período de licitación y adjudicación de la misma y comenzará en las próximas semanas