Buenos Aires, 14 de marzo de 2024.- El senador nacional Martín Lousteau (UCR-Ciudad de Buenos Aires) afirmó: «Voy a votar contra el DNU por una razón muy sencilla: el DNU es inconstitucional y eso es lo único que tenemos que evaluar, así lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina”. “Es un presidente que ataca a los que piensan distinto, agrede, se burla, ataca a la vicepresidente y, como dijo Martin Kohan, está poniendo de moda la crueldad y después escucho argumentos que hay que aprobar porque quiere unir a los argentinos”, agregó Lousteau y dijo: “Avasalla las autonomías provinciales, desfinancia a la educación, acumula poder e infunde temor y, además que es inconstitucional, a una persona así no hay que delegarle más poder”. “No deberíamos tener más que discutir”, dijo Lousteau y recordó las palabras de Raúl Alfonsín que decía que “en la democracia las formas son el fondo”. “Aquellos que se visten con Alfonsín, recomiendo que lo lean, por ejemplo cuándo en la Constituyente dijo “para los decretos de necesidad y urgencia era necesario una norma que le ponga coto a esto, para que los presidentes del futuro tengan limitaciones expresas que evitaran el gobierno por decreto”. “En los países donde rige el imperio de la Ley cuándo alguien dice eso es ilegal se acaba la discusión”, añadió. Lousteau dijo: “También tenemos que preguntarnos a quién le delegamos el poder y el Presidente dice que es anarcocapitalista pero como se choca con la realidad es solo minarquista y que solo quiere que el Estado dé seguridad y Justicia, ni educación, ni salud, nada”. El senador radical sostuvo que “los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho y de las instituciones, hoy miran hacia el costado y defienden algo que es inconstitucional”. “La conveniencia no está entre los elementos para elegir qué camino se toma” para sancionar una Ley o un decreto, dijo y agregó: “Los que avalan esta herramienta hoy, como los que la hicieron antes, están creando un monstruo”. Lousteau dijo “vamos a reformar el Código Civil por DNU porque alguien se le ocurrió” y sostuvo que “urgente es lo que está pasando en la realidad”. “El Presidente es insensible ante los jubilados, ante los que están enfermos y perdieron las prepagas y es un gobierno que tiene muchos conflictos de intereses con las empresas”, sostuvo el senador radical. Lousteau concluyó: “No voto por la moda, voto por mis convicciones, voto por lo que creo correcto, de lo que antes me parecía correcto y de lo que hoy me parece correcto”.