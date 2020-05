¿ Llegan las primeras heladas a Laprida y la zona ?

El ingreso de aire frío estará causando un nuevo descenso marcado de la temperatura en las principales provincias de la región central del país. Ante este arribo de aire de origen polar, no se descartan heladas aisladas sobre la región pampeana para mediados de semana.

Se prevé que el aire frío que se ha comenzado a introducir durante la jornada en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba dando lugar a un marcado descenso en los registros térmicos.

En la zona de nuestro partido se preven temperaturas con registros inferiores a los 2º y 5º C, no descartándose heladas leves y moderas en las zonas rurales y en algunas ciudades donde las temperaturas pronosticadas son de 2º C.

Fuente: infoagro.com.ar