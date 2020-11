Juárez: denunciaron abuso de autoridad por parte de agentes de Patrulla Rural

La denuncia quedo asentada en la Oficina de Ayudantía Fiscal. Los menores que circulaban por ruta 74 con galgos para «ir a cazar liebres»» fueron interceptado por una unidad del CPR local con dos oficiales abordo quienes los habrían intimidado con un arma de fuego y amenazado con secuestrarles los perros. Familiares de los jóvenes concurrieron a El Fénix a dejar testimonio de lo que consideran un abuso de autoridad

La crónica

El hecho ocurrió en lunes 9 del corriente, cuando cuatro menores de edad circulaban por ruta 74 acompañados de cinco perros galgos con la intención de cazar liebres, «ocasión» en que fueron interrumpidos por la presencia de un móvil de Patrulla Rural con dos uniformados a bordo, identificados como Zamanta Bertoloto y Jona Aguilera, bajándose del mismo la oficial con una escopeta en mano apuntado hacia los jóvenes y manifestándoles que vuelvan a sus casas sino procederían a secuestrarles los perros galgos. En ese momento arriba al lugar la señora María Palacio, entablándose una discusión con los oficiales. Posteriormente -según denuncia obrante en la Oficina de Ayudantía Fiscal- Los policías habrían autorizado a los jóvenes a proseguir su camino, pero pocos metros más adelante el mismo móvil los vuelve a interceptar y el oficial Aguilera, dirigiéndose a uno de los jóvenes los increpa manifestándole «ándate de acá o te voy a cagar a patadas..» concluye la denuncia presentada en fiscalía.

Este miércoles, familiares de los jóvenes que se identificaron como Marina Daniela Álvarez, Pamela Gómez y Carlos Horacio Pérez acompañados de dos de los menores involucrados, concurrieron a la redacción de El Fénix a dejar testimonio de lo ocurrido, resaltando el hecho que los jóvenes fueron apuntados por la oficial con el arma que portaba «Hay alguna ley que dice que a los chicos se les puede apuntar con un arma. Si esto no es abuso de autoridad ¿Qué es? » expresaron. «Para ellos hacer lo que querían, les apuntaron con el arma y le agarraron los perros. Todo eso pasó sobre la ruta 74» sostuvieron en otra parte del testimonio, destacando la intervención de la mencionada María Palacio quien habría estado observando el accionar policial y salió en defensa de los menores, uno de los cuales era su hijo, resaltado que no es la primera ocasión que la pareja de uniformados tiene algún encontronazo con uno de los menores en especial al que lo habrían amenazado en otras oportunidades. «son chicos que solamente les interesa salir a cazar con los perros, no delincuentes» remarcaron.

Como culmina el asunto, según los interlocutores quisieron formalizar la denuncia en la Estación Comunal pero no tuvieron éxito, por lo que al día siguiente la hicieron en la sede de la Ayudantía Fiscal donde fueron atendidos y quedó asentado el tema..

En manos de la justicia

Hecha la consulta a jefatura del CPR Local, se nos manifestó que la fuerza «no tiene nada que esconder»; que los hechos NO habrían sucedido como se dice y que los ciudadanos están en su derecho de hacer la denuncia, por lo que el asunto a partir de ahora, queda en manos de justicia.

Fuente: elfenix.com.ar / jcdelossantos@elfenixdigital.com