Galli: «seremos muy solidarios, atenderemos a pacientes de otros distritos»

El Intendente Municipal de Olavarría, Ezequiel Galli brindó ayer una conferencia de prensa a través de la cual anunciaba el pase a fase 4 de ese distrito en el marco de la Pandemia del Covid19 y en la misma atendiendo preguntas de medios olavarrienses respondió diferentes inquietudes.

Una de ellas estuvo vinculada al convenio que envío la Provincia para la atención de pacientes con Covid-19 y el jefe comunal de la vecina ciudad respondía «vimos el convenio, seguramente no firme el mismo, y no quiere decir que no reciba pacientes de otras localidades, inclusive esta atado a otras localidades que hoy no nos dejan entrar porque parece que tenemos la peste, porque podrían necesitar de nuestro hospital»

Luego agregaba «localidades cercanas no tienen capacidad para atender más de dos o tres personas con respirador y probablemente necesiten de nosotros, seremos muy solidarios con los vecinos de la zona, porque puede ser una nena de 7 años, nuestro abuelo o papá, una mamá soltera con 4 hijos que requieran un respirador y no puedan atender en esa localidad, y si lo tenemos disponible lo vamos a poner a su disposición»

Foto: enlineanoticias.com.ar