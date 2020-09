Azul: fuerte comunicado de los terapistas a los azuleños

Los médicos que formamos parte de la terapia intensiva del hospital Pintos (6 en total) y que atendemos pacientes covid queremos manifestar a la comunidad el total repudio al comportamiento de la sociedad en esta pandemia que nos toca atravesar.

Sociedad que no logra entender (sin incluir a los que responsablemente asumen sus acciones con total criterio) cuales son los alcances , la gravedad y las consecuencias de lo que está sucediendo. Creen que es fácil ponerse oberoles y camisolines hidrorepelentes, 3 pares de guantes, 2 cofias, 2 pares de botas, antiparras, micas, si todo eso para poder atender a los pacientes en terapia con respirador para poder salir y no contagiarnos!! Porque sabemos que somos muy pocos, porque no nos podemos enfermar, porque te tenemos que esperar a vos si te complicas y al resto de tu familia si no es solo una gripecita más, ni un leve dolor de garganta o una pérdida de olfato por unos dias.

Porque eso se escucha el la calle:¡ es un resfrío y pasa!. Pero antes de que pase te asustaste, llamaste al 107, exiguis atención urgente y querés que te hisopen ya, o no es así? O tampoco notaron que los médicos de la guardia externa están a las corridas, tapando mil huecos a la vez?Y que el grupo que ve pacientes covid en aislamiento hace malabares buscando plasma y todo lo demás para que tengas la mejor atención?. Y si ….es nuestra responsabilidad y nuestra profesión, pero solos no podemos, esto se nos va a escapar de las manos si en nuestra ciudad no se toman las cosas como se deben. También es nuestro deber darle atención a un montón de pacientes que tienen otras patologías y están pasando a segundo plano, por lo menos por todos ellos hagan las cosas bien así no siguen aumentando los casos de esta manera!.

La mortalidad de los pacientes que ingresan a terapia intensiva por covid es altísima!ni tratemos de contar los gastos que se generan , que podrían estar destinados a mejoras en salud.

Ya vamos a volver a recuperar lo que hemos perdido, pero ahora no es momento para que se descuiden. Una protesta con movilización masiva, un traje de promoción, una fiesta, o lo que sea que no permita que te cuides lo podremos hacer más adelante. Ayúdanos!

Dra Kolman Serena, Dra Añorga Andrea, Dra Nasello Sofía, Dr Donelli Mariano, Dra Ruiz Maria del Carmen, Dra Euclides Natalia