Ya son 6 millones de hectáreas las afectadas por la sequía en territorio bonaerense

La Plata, 29 Nov (Por InfoGEI).- La situación de los campos en la provincia de Buenos Aires por la sequía histórica “empeoró” y afecta a unos “6 o 7 millones de hectáreas”, afirmó Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

En diálogo con Radio Provincia, el referente añadió que al bajo perfil de agua en los suelos se le suman las altas temperaturas de los últimos días y “para colmo, las heladas tardías quemaron el poco trigo que estaba bueno”.

Por otra parte, el titular de la entidad agropecuaria aseguró que el “dólar soja 2” anunciado por el Gobierno no es más que “un parche”.

“La situación por la sequía está peor”, contó Salaverri. “Entendíamos que iba a haber unos 42, 43 distritos que se iba a presentar en emergencia y en realidad la presentación fue por más de 60. Se ven situaciones muy angustiantes, no solo de la parte agrícola donde ya directamente se ha perdido la cosecha de trigo, sino que el gran problema que se está viendo ahora es la situación del alimento de los animales. No hay pasturas naturales. No se pudieron salvar del verano y no hay existencia de reservas para el invierno”. (InfoGEI) Mg