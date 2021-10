Tolosa Paz: «Tenemos que hacer que los que no fueron a votar entiendan lo que está en juego»

«La ausencia en las PASO fue muy contundente, no hay verdad absoluta sobre qué pasó con esos 4 millones de votantes. Tenemos la tarea de hacer que los que no fueron a votar entiendan lo que está en juego en esta elección», dijo Tolosa Paz en declaraciones a AM750.

Agregó que el objetivo es «acercarse» a quienes no votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre para poder contarles lo que está haciendo y quiere hacer el Gobierno nacional, «para que sea más palpable» para ellos «el proyecto de país» del Frente de Todos.

Tolosa Paz se refirió en este sentido a la decisión del Gobierno nacional de congelar los precios de 1.432 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero próximo, al valor vigente el 1 de octubre último, y se expresó confiada en que esa medida «impacte en la calidad de vida de la gente», al cuidar sus ingresos.

«Somos un Gobierno que toma medidas para que impacten en la calidad de vida de los hogares. Si eso se traduce en una acompañamiento electoral, mejor, porque vamos a tener más bancas en diputados que nos permitan poder darle quórum, voz y debate al proyecto de país que venimos a construir», dijo Tolosa Paz. En este sentido, la candidata dijo que «está tranquila» de ser parte de un Gobierno «que no toma medidas en términos de cortoplacismo electoral», sino que lo piensa a largo término y «eso le permite modificar la calidad de vida del pueblo». En alusión al debate de candidatos realizado en TN, sostuvo que «(Diego) Santilli no vive de su salario, no puede explicar de qué vive» y es por esto que «está lejos de la realidad de la gente». «El defiende a la Ciudad de Buenos Aires, realmente es un porteño clásico que defiende esos intereses, y viene de prestado a la provincia a levantar la bandera de la seguridad y es funcional al proyecto político de la carrera presidencial de (Horacio Rodríguez) Larreta», concluyó.