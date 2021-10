Thiago Zorrilla en el Argentino de mayores de Hockey

El seleccionado masculino mayor de la Federación Tandilense de Hockey comenzó a disputar hoy el Campeonato Argentino «A», la elite de la disciplina a nivel nacional y en cuyo equipo por primera vez será integrado por un lapridense, Thiago Zorrilla, surgido en el Club Lilán y actualmente jugador de Santa Barbara de La Plata.

Tras un año sin actividad a causa de la pandemia, el certamen que fiscaliza la Confederación Argentina se disputará en Rosario (Santa Fe) entre hoy y el domingo, con el Estadio Mundialista Luciana Aymar y la cancha del Jockey Club como sedes.

Tandil integra la zona junto a las federaciones de Mendoza, Litoral y Santa Fe y Thiago como antecedente tiene haber participado en los Campeonatos Nacionales Sub 14, Sub 16 y Sub 19 y desde la temporada actual se encuentra jugando en la ciudad de La Plata.