Thiago Zorrilla en el Argentino de mayores de Hockey

Desde este jueves hasta el domingo en Santa Fe se desarrolla en Santa Fe el Campeonato de Mayores de Selecciones de hockey. La competencia contará con la presencia del lapridense, Thiago Zorrila, actual jugador de Santa Bárbara de la ciudad de La Plata y quien hiciera su desarrollo en la actividad a través del Club Atlético Lilán.

El jugador lapridense integra el equipo de la Federación Tandilense de Hockey.

En el debut la FTH enfrentará a la última campeona, la Asociación Mendocina y comparte grupo además con la Asociación Santafesina y la Asociación Litoral.

Thiago como antecedente tiene haber participado en los Campeonatos Nacionales Sub 14, Sub 16 y Sub 19 y en el año 2021 en el campeonato de mayores.