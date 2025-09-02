Parlamento Juvenil Bonaerense: se realizó la etapa distrital en Laprida

El Parlamento Juvenil Bonaerense es un programa de la Dirección de Políticas Socioeducativas que tiene como objetivo fortalecer el protagonismo democrático y la participación juvenil, ofreciendo espacios de encuentro, debate, elaboración de consensos y propuestas en torno a la escuela secundaria y la sociedad que las y los estudiantes desean

La instancia Distrital se llevó a cabo el dia 26 de agosto en instalaciones del CEUM, participaron las escuelas secundarias del distrito y quedaron seleccionadas las estudiantes Pilar Suarez de EES N°1 y Juliana Safraider de EEST N°1 para participar de la Instancia Provincial que se realizará en la ciudad de La Plata en el mes de noviembre. Felicitaciones a todos los estudiantes por su compromiso y participacion en las temáticas que atraviesan a nuestras adolescencias y juventudes

El Programa propicia la participación de adolescentes y jóvenes e invita a fortalecer sus voces: contribuir en la formación de miradas críticas, comprometidas con su realidad, que puedan expresar sus propias opiniones y

construir argumentos, que puedan ejercer, en definitiva, su ciudadanía.