Parlamento Juvenil Bonaerense: se realizó la etapa distrital en Laprida

Las estudiantes Pilar Suarez de EES N°1 y Juliana Safraider de EEST N°1 clasificaron para la Instancia Provincial que se realizará en La Plata

septiembre 2, 2025

El Parlamento Juvenil Bonaerense es un programa de la Dirección de Políticas Socioeducativas que tiene como objetivo fortalecer el protagonismo democrático y la participación juvenil, ofreciendo espacios de encuentro, debate, elaboración de consensos y propuestas en torno a la escuela secundaria y la sociedad que las y los estudiantes desean

 

La instancia Distrital se llevó a cabo el dia 26 de agosto en instalaciones del CEUM, participaron las escuelas secundarias del distrito y quedaron seleccionadas las estudiantes Pilar Suarez de EES N°1 y Juliana Safraider de EEST N°1 para participar de la Instancia Provincial que se realizará en la ciudad de La Plata en el mes de noviembre. Felicitaciones a todos los estudiantes por su compromiso y participacion en las temáticas que atraviesan a nuestras adolescencias y juventudes

El Programa propicia la participación de adolescentes y jóvenes e invita a fortalecer sus voces: contribuir en la formación de miradas críticas, comprometidas con su realidad, que puedan expresar sus propias opiniones y
construir argumentos, que puedan ejercer, en definitiva, su ciudadanía.

septiembre 2, 2025

