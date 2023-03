Pablo Torres: “Confiamos en ganar las elecciones en Laprida”

«Comenzamos una gestión que en realidad desde nuestro grupo político la venimos llevando desde el 2007 que nos tocó ganar el distrito luego de 24 años de gobierno de la Unión Cívica Radical», inició el jefe comunal de Laprida, Pablo Torres. Y sumó: «En lo particular, después de cumplir varios roles, me tocó ser intendente a partir del 2019».

El intendente Pablo Torres, que se encuentra en mandato al frente del distrito de Laprida desde el 2019, realizó un balance de su gestión, que comenzó con la llegada de la pandemia a la Argentina. «Han sido tres años complejos porque las circunstancias contextuales en este periodo fueron muy duras, porque golpearon mucho a lo local, con cuestiones sobre las que no podíamos decidir, con la dureza de la pandemia del COVID, la cuarentena, después la guerra de Rusia y Ucrania que impacta en las cuestiones económicas», inició el mandatario.

Y señaló: «Hemos tenido tres años que han sido difíciles contextualmente, pero la verdad que a nivel local estamos satisfechos, contentos por la cantidad de obras que tenemos en marcha, donde la mayoría son financiadas por el gobierno provincial de Axel Kicillof y con muchas ganas de seguir trabajando para que el proyecto local, provincial y nacional pueda fortalecerse y seguir».

A su vez, advirtió que a pesar de los difíciles años observa una ciudadanía esperanzada con la gestión local: «Yo creo que el pueblo nos acompañó. Estamos hablando de una ciudad que, según el censo reciente, creció un 15 por ciento, algo mayor al de los restantes distritos de la zona, y estamos llegando apenas a los 12 mil habitantes».

En este sentido, completó: «Eso hace que sea un distrito a escala muy humana, donde todos saben dónde vivo, tienen mi teléfono. Cuando voy al supermercado me plantean los vecinos sus problemas y hay una interrelación, entre los que nos toca gobernar y la ciudadanía, que es muy alta, que hace un control social más fuerte y nos termina haciendo mejores gobernantes». Sin embargo, dividió aguas y afirmó que el apoyo no siempre es traducido en votos: «En el día a día yo percibo un fuerte apoyo de la comunidad, lo cual no quiere decir que vayamos a ganar las elecciones por supuesto, aunque confiamos que así sucederá, pero en el día a día cotidiano sentimos un gran apoyo».

Desde este aspecto, contó para cerrar: «El otro día teníamos un proyecto de extensión de la red de gas donde tuvimos por distintos problemas que rescindirle el contrato a la empresa y salimos todos los funcionarios, conmigo a la cabeza, a decirle a los vecinos que desgraciadamente la obra se iba a posponer varios meses, pero volvimos contentos de esa caminata porque el vecino demuestra que le gusta que le digan cuando hay una buena noticia y también le gusta que demos la cara cuando la noticia es mala». (www.REALPOLITIK.com.ar)