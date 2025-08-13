Lilán realiza su 16 Encuentro de Escuelitas de Fútbol

Este viernes 15 de agosto, el Parque Peruilh recibirá a cientos de niños y niñas que participaran de la edición 16 de los Encuentros de Escuelita de Fútbol, que se desarrolla en el marco de los festejos de su 89 aniversario.

La actividad comenzará desde las 9,30 horas con la recepción de las delegaciones y desayuno para aproximadamente a las 10 horas comenzarán a desarrollar los torneos para finalizar la jornada después de las 14 horas.

Cada uno de los participantes se llevará un recuerdo de su participación y el costo de inscripción es de 2500 pesos por jugador, estando habilitados para participar jugadores clase 2016 a 2021.

Los clubes participantes que han confirmado su presencia son Platense, Juventud, Newbery, Barracas, Racing,

Ingeniero, San Jorge, Ferro Olavarría, Racing Olavarría, Estudiantes Olavarría, Loma Negra, EMFI de Juárez,

Juarense e Independiente chillar a quienes se suman los anfitriones Lilán.