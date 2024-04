Inferiores: se jugó la segunda fecha del Oficial de la Liga Lapridense

Se jugó este sábado la segunda fecha del Torneo Oficial de Divisiones Inferiores Copa «Patricia Minvielle». que tuvo encuentros en nuestra ciudad y General La Madrid.

En el estadio Evaristo Elia, Platense fue local contra Lilán, este último ganó los 4 partidos de la jornada, mientras que Juventud viajo a La Madrid para enfrentar a Racing, regresando invicto con dos victorias y dos empates. Por su parte el otro equipo lapridense, Jorge Newbery tuvo jornada libre.

Los resultados de la jornada fueron los siguientes:

PLATENSE VS LILÁN

8va Platense 1 vs Lilán 3

Goles: Zarate Taiel (P), De Lima Samir (2) y Giustozzi Vicente (L)

7ma Platense 0 vs Lilán 4

Goles: Mormando Pedro, Lastra Tiano, Lageyre Tomás y Montero Agustín (L)

6ta Platense 1 vs Lilán 5

Goles: Sáez Simón (P), Torres Gómez Bautista (4) e Ibarrola Gonzalo (L)

5ta Platense 1 vs Lilán 4

Goles: Avila Juan Martín (P), González Felipe, Aguirre Matías, Linares Lorenzo y Errobidart Julián (L)

———————————-

RACING VS JUVENTUD

8va Racing 1 vs Juventud 1

Goles: Ferreyra Ciro (R). Iglesias Máximo (J)

7ma Racing 0 vs Juventud 1

Gol: Simón Máximo (J)

6ta Racing 3 vs Juventud 3

Goles: Mañero Agustín y Pezet Juan (2) (R), Larraza Ernesto, Angel Matías y Aguirre Ricardo (J)

5ta Racing 0 vs Juventud 1

Gol: Nirian Franco (J)

———————————-

INGENIERO VS BARRACAS

8va Ingeniero 1 vs Barracas 0

Gol: Young Dominic (I)

7ma Ingeniero 6 vs Barracas 1

Goles: Cobatti Thiago Cobatti (3), Gérez Giuliano, y Schwindt Santiago (2) (I), Fredes Rodrigo (B)

6ta Ingeniero 4 vs Barracas 1

Goles: Young Lautaro (3) y Figueroa Thiago (I), Muñoz Jonas (B)

5ta Ingeniero 3 vs Barracas 0

Goles: Gómez Valentín, Alfonso Juan Martin y Romagnoli Valentino (I)

PROXIMA FECHA

Jorge Newbery vs. Ingeniero Newbery; Barracas vs Racing; Juventud vs. Platense. Libre: Lilán