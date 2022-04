Hockey: derrota en casa de las azulgranas ante Cardos de Tandil

Por la tercera fecha del Torneo de la Federación Tandilense de Hockey los equipos femeninos del Club Lilán recibieron en la cancha municipal ubicada en sus instalaciones a los equipos de Cardos de la ciudad tandilense.

Se jugó en tres categorías, en Sub 12 no se registran los resultados mientras que en Sub 14 las azulgranas perdieron por 3 a 1 y en Sub 17 perdieron por 2 a 0.