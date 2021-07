Fútbol: la selección de fútbol debuta ante Australia

El Sapporo Dome, donde Argentina no hizo pie con Inglaterra en el Mundial de Japón -Corea 2002 -, la Selección de Fernando Batista que debutará en los Juegos Olímpicos, se medirá con los Canguros ; un rival muy físico y con una importante capacidad atlética y sobre eso habló el técnico: «Nosotros tenemos que tratar de ser protagonistas del partido, de manejar los tiempos. Sabemos que será un rival duro, pero nos tenemos mucha confianza. Ojalá que el jueves podamos en este lindo estadio, no solo jugar bien, sino poder llevarnos el triunfo

Adolfo Gaich, goleador de la Selección Argentina, dijo sobre el partido: «Estamos bien. Tenemos mucha confianza y el grupo está muy unido. Tenemos muchas ganas del primer partido, del debut y hacer un buen Juego Olímpico. El estadio es muy lindo, hermoso. Ya teníamos ganas de jugar y, al ver el estadio, te dan más ganas de jugar. Me sorprendió mucho. No me esperaba un estadio tan lindo”, dijo el ex San Lorenzo sobre la experiencia en los Juegos Olímpicos.

Tokio 2020: ¿Quiénes son los rivales de Argentina en fútbol?

La Selección Argentina Sub 23 compartirá el Grupo C junto con Egipto, España y Australia. Este último seleccionado será rival de la Albiceleste en el debut, el jueves 22 de julio, desde las 7.30. El segundo partido de los dirigidos por Batista será ante el conjunto africano, el 25 de julio a las 4.30, y cerrará la zona frente a la Roja, el 28 de julio y desde las 8 de nuestro país.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán el sábado 31 de julio. Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 3 de agosto, mientras que el partido por la medalla dorada será el sábado 7 de agosto, a las 8.30. El tercer puesto se jugará un día antes, es decir el viernes 6, a partir de las 8.