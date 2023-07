Fisher: “Tengo muchas ganas de volver a ser intendente de Laprida”

El senador provincial de Unión por la Patria (UxP), Alfredo «Pichi» Fisher que peleará por volver a gobernar el distrito como lo hizo entre 2007 y 2019, destacó que se propone generar “mejores condiciones para que la gente pueda desarrollarse en el ámbito local” y combatir el desarraigo a través del fomento del empleo y la educación.

–¿Qué lo ha motivado, luego de su paso por la Legislatura, a intentar volver a pelear por la intendencia de la ciudad?

Bueno, en principio no se trata de una motivación personal. Esto es una construcción colectiva. El peronismo de Laprida hace 16 años que conduce los destinos políticos de nuestra comunidad y hemos tomado siempre las decisiones en grupo. Yo lo que aporto desde mi punto de vista personal es la voluntad, y en ese sentido la verdad que tengo muchísimas ganas. Creo que todo aquel que es intendente nunca deja de serlo: por más que, por supuesto, en un momento deje la actividad o pase a desarrollar otra, la cotidianidad de un intendente queda inserta en el ser de cada persona que tiene que ejercerlo. Yo he sido cuatro años legislador, pero, no sé, siempre me sentí un intendente con funciones de legislador, y lo he compartido con otros colegas que están en la misma situación.

En particular, creo que ser intendente en tu comunidad, elegido por tu pueblo y tomando decisiones todos los días, 24 horas al día, para que tu comunidad esté mejor, es lo mejor que le puede pasar a alguien que abraza la política.

–Pensando ya en la campaña electoral, ¿cuáles son las propuestas para brindarles a los vecinos de la ciudad? Si bien actualmente está en la intendencia Pablo Torres, un discípulo suyo, ¿con qué alternativas puede encontrarse la gente al momento de elegirlo a usted? ¿Cuáles son sus principales propuestas de campaña?

Pablo es un compañero, es un miembro del equipo; no es un discípulo. Hemos crecido juntos en términos de desarrollo político en nuestra comunidad, junto con un grupo de compañeras y compañeros que abrazamos esto hace ya unos cuantos años. A él le tocó, de los últimos 16 años que ha gobernado el peronismo en Laprida, ejercer su intendencia en estos cuatro años, cuatro dificilísimos años porque, como bien sabés, tuvimos que enfrentar situaciones que no le habían tocado a otro intendente nunca en la historia, ni a otro gobernador. Tomar decisiones en contexto de pandemia fue una cosa terrible. Así que quiero poner en valor esto, que les ha tocado sobrellevar a todos los intendentes, pero en este caso estamos hablando de Laprida.

Pablo no es un discípulo mío, Pablo es un compañero, es alguien que ha caminado junto con nosotros y en este momento es el intendente de Laprida. Y las propuestas que tenemos son siempre ir para adelante. Estamos saliendo a partir del lunes a las calles de Laprida para tocarles la puerta a todos los lapridenses, una plataforma electoral que contiene todo lo que son nuestros sueños y expectativas.

–Propuestas y desafíos para Laprida

Fundamentalmente hoy Laprida tiene, como todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, una dificultad para que sus hijos puedan pensarse, puedan realizarse, puedan pensarse a futuro en ese mismo lugar. El desarraigo, para todos los pueblos del interior, me parece que es el principal flagelo. Nosotros vamos a trabajar como lo hicimos siempre en este sentido. Por supuesto, esto en principio es brindar mejores condiciones para que la gente pueda desarrollarse en el ámbito local. Sobre todo la formación es una de nuestras carencias. Tenemos un sistema educativo muy bueno, pero que cuando llega al nivel universitario empieza a mostrar falencias. Así que en este sentido siempre hemos tenido puestas muchas de nuestras expectativas.

Y luego, la posibilidad de radicar emprendimientos que generen mano de obra para nuestra comunidad. Ese también es otro de nuestros desafíos. Y por supuesto, trabajar mucho, como lo está haciendo Pablo en este momento, para la construcción de viviendas. Otra de las dificultades que tienen los pueblos del interior bonaerense es la dificultad para el techo propio. Hay una gran escasez. Es notable, porque en cada uno de los pueblos del interior, de las ciudades del interior, si vos mirás los datos del último censo, la cantidad de viviendas que existen en cada comunidad sería suficiente para darles techo a los habitantes. Pero la distribución de las mismas es compleja. En el centro de cada una de nuestras pequeñas comunidades del interior hay muchas viviendas que tienen un nivel de habitantes muy bajo por cada una. Y en los barrios más poblados la situación muchas veces es de hacinamiento. Entonces tenemos que trabajar mucho en la construcción de viviendas. Se está haciendo: el gobierno nacional ha entregado la llave de más de 120.000 viviendas a ciudadanos argentinos. En la provincia de Buenos Aires el gobierno de (Axel) Kicillof también ha sido muy activo en ese sentido. Y en cada una de nuestras comunidades esto ha sido una realidad. Vamos a trabajar mucho también en viviendas.

Esas son las propuestas y, sobre todo, lo que conoce la ciudadanía de Laprida del peronismo de Laprida. Hay confianza, hay previsibilidad y transparencia. Me parece que esta es la oferta más sensible que tenemos para los lapridenses.

–Por último, lo llevo al ámbito nacional. Me gustaría conocer su consideración con respecto a la fórmula de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa–Agustín Rossi. ¿Qué le parece este binomio para las PASO?

Creo que el peronismo transita un momento de revolución. Y quedó claro por cómo se fueron dando los acontecimientos en las últimas semanas. Aquel que es un observador de la realidad política más allá de la superficie ve que está con bastante revuelo. Llegamos a una fórmula de síntesis que me parece que, después de todo, termina siendo la mejor opción que le puede presentar el peronismo a la ciudadanía argentina. Y además estoy convencido de que después de cuatro años de mucha dificultad, como va a ser el 10 de diciembre del 2023, cuando termine este gobierno, que es el gobierno del peronismo en la Argentina (no hay nadie que se pueda desembarazar de él; eso creo que ha sido una de nuestras debilidades: hoy no podemos sacarles brillo a muchas de nuestras fortalezas, que las tuvimos, tuvimos muchos éxitos de gestión, porque hemos estado más preocupados por señalarnos nuestros propios errores, y eso hace muy difícil después cuando tenemos que enfrentar a la derecha), la ciudadanía, después de estos cuatro años de dificultades, ve, como vemos nosotros que tenemos algún rol dirigencial, que se pueden ir encadenando una serie de hechos que le van a dar a la Argentina la posibilidad de salir del lugar de dificultad económica que tiene.

Nosotros vamos a terminar con una negociación honrosa con el Fondo Monetario, a quien nos devolvió Macri en una situación de mucha vulnerabilidad. Vamos a salir de esta situación, vamos a tener superávit energético, vamos a recuperar la productividad de nuestro campo y vamos a estar enfrentando un mundo que demanda nuestros productos, y vamos a tener capacidad para enfrentar un devenir mucho mejor que estos años.

Así que estoy convencido de que la ciudadanía sabe que quien tiene la mejor capacidad de distribuir esta riqueza entre todos los argentinos es el peronismo, y no hay otra fuerza política que tenga primero por delante a los trabajadores de nuestra nación. Estoy convencido que la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi es la mejor síntesis que pudimos obtener para presentarla a nuestros ciudadanos.

