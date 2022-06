Fisher pidió por una reforma de la Constitución bonaerense que sea “gradual”

Alfredo Fisher, senador provincial del oficialismo y exintendente de Laprida, charló con CRONOS sobre la situación de paridad en el Senado bonaerense, el consenso y la conformación de comisión; sobre las discusiones internas y públicas que afectan al Frente de Todos; y sobre el mejor camino para debatir en la Legislatura un mayor grado de autonomía municipal.

En relación a la situación en la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense, el senador sostuvo: “Uno presupone que las comisiones deberían haber estado armadas más cerca del inicio del año legislativo, sin embargo, fueron retrasándose producto de faltas de acuerdos entre oficialismo y oposición, y porque cada una de estas fuerzas tienen experiencias novedosas en la conformación de comisiones”.

A su vez, reflexionó sobre esta tardanza: “Se tratan de dos fuerzas jóvenes, sobre todo el Frente de Todos que tiene un recorrido que no data de antes del 2019, con lo cual las discusiones internas, los tironeos entre las composiciones de estos frentes dificultan la tarea”. Y agregó: “Sin embargo, en el Senado terminamos con un acuerdo interesante, porque dada la extrema paridad, la conformación de las comisiones resultaba engorrosa. En la mayoría de las comisiones la presidencia la tiene una fuerza política, y la mayoría la otra”.

Por otro lado, Fisher profundizó: “Este año legislativo va a requerir una gran capacidad de escucha, sobre todo de parte de la fuerza que gobierna, porque es quien tiene la obligación de sacar las leyes que sirvan para dar andamiaje al Poder Ejecutivo, pero también por la oposición, que va a querer empujar alguna iniciativa, por lo que los consensos llegarán a través de la escucha”.

Sobre los desacuerdos internos del oficialismo nacional y provincial, el legislador opinó: “Me preocupa la unidad del Frente de Todos. Coincido con algunos compañeros que han dicho que la unidad por sí sola no alcanza, yo agrego a esa afirmación que sin la unidad es imposible. Entonces me preocupa esta discusión que es pública porque además de ser una fuerza política, además tenemos que gobernar”.

“A veces las discusiones están en la superficie y confunden a la ciudadanía, una de las cosas que aprendí cuando fui intendente es que uno de los puntos más importantes cuando uno conduce en el Estado es ser previsible. Ellos a quienes tus decisiones afectan tienen que saber cómo vas a actuar”, expresó. Además, afirmó: “Nosotros en este momento no estamos, con nuestra disputa ostensible, expresa, expuesta, dando esas certezas, creo que ahí tenemos que mejorar”.

Ante la consulta sobre cómo se trabaja desde la Legislatura para darle más autonomía a los Municipios, el exintendente respondió: “Hay muchos proyectos al respecto: algunos legisladores sostienen que hay que llevar adelante una reforma constitucional profunda para la provincia de Buenos Aires que no recibe en su seno la visión de la Constitución Nacional en cuanto a la autonomía municipal; y hay otros que creemos que puede ser más gradual”.

“Pero sí, en todos los legisladores de cualquier fuerza política del Interior bonaerense, existe una enorme preocupación en darle a los Municipios mucho mayor grado de autonomía, y que la gestión provincial descentralice los recursos necesarios para que esto pueda ser posible”, destacó el dirigente del Interior.

“Si está muy claro que el Estado cuando está más cerca de los ciudadanos es más auditable y controlable, y es los que las autoridades municipales hacen con los recursos públicos más que cualquier otro Estado. De por sí, eso hace a los Estados municipales mucho más cercanos al pueblo y bastante más eficientes”, opinó sobre esta temática.

Finalmente, concluyó: “Yo creo que más temprano que tarde vamos a estar debatiendo seriamente en ambas Cámaras cualquiera de los proyectos e iniciativas que hay en ese sentido”.

Por Delfina Mónano