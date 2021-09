Fisher: «El interior pide sumarse al gabinete y desdramatiza la derrota en las elecciones»

El experimentado legislador, quien condujo el distrito de la Sexta sección por 12 años, destacó la reacción de los gobiernos nacional y bonaerense al cambiar algunos nombres, con la expectativa de modificar los números de las PASO, aunque no espera una victoria contundente.

“No lo veo como algo muy dramático, está claro que la sociedad nos dio un aviso, hizo un fuerte reclamo y tanto el presidente como el gobernador tomaron nota de esto, y los cambios de gabinete son muestra de esto, ahora hay que cambiar políticas”, subrayó.

Es que, para Fisher, la reactivación se tiene que dar de manera pronta porque la idea de la gestión es hacer que la provincia sea la locomotora para poner el país de pie y que el peronismo gobierne unido también en 2023.

Alfredo Fisher y los cambios en el Gabinete de Axel Kicillof

“Aplaudo la suma de los intendentes y me parece una muestra cabal de que el gobernador tomó nota de que en su gabinete hacía falta esta experiencia, nosotros marcamos que el gobierno provincial necesitaba algo así”, analizó.

En ese plano, el legislador resaltó que, junto con sus pares de la región, “también aspiramos a que haya alguna figura que haya tenido responsabilidad política en el interior, eso sería muy importante, tenemos muchos compañeros que estarían en condiciones de serlo, hay más de un nombre”.

De cara a las elecciones generales, la renovación del gabinete llegó con el impulso de dar un giro en la política territorial, por lo que desde el Frente de Todos marcan que es necesario mostrar que el mensaje de las urnas fue escuchado, que hay cambios, pero también mantener la responsabilidad de conducir en los años que restan hasta los próximos comicios.

En tanto, Fisher, quien tiene el rol de ser uno de los vicepresidentes del Senado bonaerense, le restó dramatismo a tener un número de minoría en las bancas ante el bloque de Juntos y señaló que hay alguna expectativa en poder acortar las diferencias.

“En el Senado no estamos tan lejos, si llegamos a un número de empate con algunas secciones, la presidenta Magario podría definir. Kicillof pudo llevar adelante sus políticas con un Senado de 26 a 20, es conveniente tener los cuerpos a favor, pero no es algo que el gobernador no pueda maniobrar para tener una segunda mitad de mandato sin pandemia y poder desarrollar las políticas que vinimos a traer”, concluyó.