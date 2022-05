El Municipio inscribe para dos viviendas para mayores de 70 años en comodato

La prioridad será para los mayores de 70 años, con estos requisitos a presentar: ser jubilado y pensionado o tener la jubilación en trámite; no poseer vivienda, no haber podido acceder durante este tiempo a una vivienda; poseer DNI expedido por el Registro Nacional de las Personas; acreditar como mínimo 3 años de residencia para aquellas personas nacidas en Laprida, para los no nacidos en la ciudad necesitan como mínimo 5 años de residencia.