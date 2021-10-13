Municipal

El martes se entregan más de 100 escrituras a vecinos lapridenses

El acto con autoridades provinciales se realizará en la Plaza del Mercado

octubre 13, 2021
Desde el Gobierno Municipal informa que el próximo martes 19 de octubre se realizará un acto de entrega de escrituras.
El listado de vecinas y vecinos que recibirán la misma se encuentra publicado para su consulta, en la pizarra informativa ubicada en el acceso a la Municipalidad.
En los próximos días se confirmará el lugar y horario de realización de dicha entrega de escritura con la presencia de autoridades municipales y provinciales.
La obtención de la escritura dignifica a las vecinas y los vecinos revalorizando los inmuebles, convirtiendo la poseedora o el poseedor en dueño indiscutible del lugar que habita con su grupo familiar.
Es un compromiso asumido y cumplido que se renueva día a día por parte del gobierno municipal, que entiende que la escrituración social debe ser un beneficio que alcance a todas y todos.
Listado de vecinas y vecinos que recibirán su escritura el próximo martes 19 de octubre:
– GOMEZ OMAR- CANABAL HECTOR

– CAIRO RAUL

– CAPARROS JUAN

   MONTERO STELLA

– LARIOS MARIA

– SAIZAR HECTOR

– AGGIO SUSANA

– PERALTA GRACIELA

– GONNET LAURA

– RODRIGUEZ MARIO
VIÑALES LIDIA

– CAIRO IRMA

– BALMA NELIDA
RESSIA AMADEO

– GALEANO JUAN
SEQUEIRA FABIANA

– COTTI IDOLINA

– GANCEDO MARIA
GOMEZ JUAN

– GOMEZ HERNANDO

– LESTARPE RITA
MONTENEGRO JOSÉ

– SCACHERI ENRIQUE

– LUJAN LUISA

– LARIOS MARIO

– COUCHEZ ADRIANA

– RODRIGUEZ ALBERTO

– NIEVAS ORFILIA

– PADIN JUVENAL

– ALMADA ANGÉLICA

– ALANIS ENRIQUE

– QUINTEROS JORGE

– JUAREZ JUAN
TOLOSA UBALDA

– DRIES EMILIA

– IRAZABAL GUSTAVO

– RAMOS OLGA

– FERREYRA PABLO

– ZAMPINI MARIA

– BAIGORRIA MIRTA

– GOMEZ FERNANDA

– CONTI JOSE
HERNANDEZ MARIA

– BEVACQUA SUSANA
QUINTAS JORGE

– BEVACQUA SUSANA
QUINTAS JORGE

– ARAMBURU CARLOS

– ALADRO GENOVEVA

– GOMEZ MARIA
PAUL JAVIER

– COUCHEZ ALEJANDRA
COWES JOSE

– BENITEZ ROQUE
PRAIZ MARIA

– ALVARADO HECTOR
ROLDAN NELIDA

– GANCEDO EDUARDO
GARCIA ALICIA

– MELCHIOR PAOLA

– CALAVANI ALFREDO

– CRUZ PATRICIA
MOURA JUAN

– BALCEDO BENJAMIN
GOROSITO LUZ

– ERROBIDART JUAN
LOOS MARIELA

– LLOMPART EVANGELINA

– BALCEDO VERONICA
LUCA GUILLERMO

– AGUERRE FRANCO
MOLINA ALEJANDRA

– BRAVO ELSA

– ERROBIDART MARTIN
FREDES DEBORA

– AGUERRE MARIA

– CORDERO BETINA
VECINI FERNANDO

– BOULOCQ ANA
PATTI FELIPE

– BALLESTEROS ANGELICA
GIUSTOZZI EDUARDO

– ARRUSSI CAMILA
REYNOSO MAXIMILIANO

– DI FILIPPO CARLOS
GOROSITO CAROLINA

– GRANEL IVANA
SUAREZ MARIO

– GRANEL ROMINA
ROSSI LUIS

– BERTOLOTTO CARLOS
GRANDEL MATILDE

– DASCON SANDRA

– ALLER ARIEL
HERNANDEZ NANCY

– PADIN MARIA

– ROMERO ANGELA

– RIVERA AGUSTIN
RIVERA MARTINA
RIVERA NANCY
RIVERA XIMENA

– BARBONA GERONIMA
GARCIA MARIO

– SEITZ FLORENCIA

– MOURA AGUSTIN

– GARCIA CARLOS

– FERNANDEZ MARIANA

– CUELLO LEANDRO
CUELLO MARIA
CUELLO MARIA
LOMBAR STEFANIA

– MOURA AGUSTIN

– VATER JUAN

– CARRERA IVAN
WAGNER KAREN

– YOUNG ANA

– LORENZO JUANA

– PERALTA MIRTA

– DI FILIPPO FRANCISCO

– MONTENEGRO NAZARENA

– ESTRABEAU IVAN

– ROLDAN ANDRES

– ZABALA MONICA

– YOVENITTI CHISTOPHER

– CASATTI JESUS

– BUSTOS MARIA

– ROLDAN MIRTA

– ALVARADO NATALIA

– RODRIGUEZ MONICA

– LOPEZ PABLO

– SAENZ BURUAGA CARLOS

– MOYA ROSA

– BURGOS JOSE
COUCHEZ CARINA

– MENDIOROZ RAUL

– ALVAREZ LIDIA

– SIMON MIRTA

– MONTENEGRO JUAN

– PRAIZ LILIANA

– ZANAZZI RUBEN

– BISBAL VANESA
JAIME CARLOS

– FAURE ROBERTO
ORIETA VERONICA

– GUZMAN CRISTINA
RUIZ DIAZ

– MOLINA LUCRECIA
ORTIZ GABRIEL

– FIGUEROA MALVINA

– TUMINI SOLEDAD

– VILLARREAL NILDA

– GOROSITO SILVINA

– CHISMAK GRACIELA

– NUÑEZ MARIA

– SERRANO GLADYS

– TORRES MIRTA
WARD OMAR

– RIVAS OMAR

– GARRIDO GRACIELA
RIVAS JORGE

– DIAZ NIDIA
SISTI RUBEN

– LUCERO JUAN
PEREZ STEFANIA

– LUCERO BETIANA
PALAHY EDUARDO

– ACOSTA CRISTIAN

– HATRICK NESTOR

– CASTRO JOSE

– SERVAT MIRIAM

– CARCELES CLAUDIO
GANCEDO DORIANA

– CHIARAMELLO MARTA

– WAGNER LUCIANO

– ASLA LIDIA

– SOCIEDAD BOMBEROS

– LEAL PEDRO

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