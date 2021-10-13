Municipal
El martes se entregan más de 100 escrituras a vecinos lapridenses
El acto con autoridades provinciales se realizará en la Plaza del Mercado
– CAIRO RAUL
– CAPARROS JUAN
MONTERO STELLA
– LARIOS MARIA
– SAIZAR HECTOR
– AGGIO SUSANA
– PERALTA GRACIELA
– GONNET LAURA
– RODRIGUEZ MARIO
VIÑALES LIDIA
– CAIRO IRMA
– BALMA NELIDA
RESSIA AMADEO
– GALEANO JUAN
SEQUEIRA FABIANA
– COTTI IDOLINA
– GANCEDO MARIA
GOMEZ JUAN
– GOMEZ HERNANDO
– LESTARPE RITA
MONTENEGRO JOSÉ
– SCACHERI ENRIQUE
– LUJAN LUISA
– LARIOS MARIO
– COUCHEZ ADRIANA
– RODRIGUEZ ALBERTO
– NIEVAS ORFILIA
– PADIN JUVENAL
– ALMADA ANGÉLICA
– ALANIS ENRIQUE
– QUINTEROS JORGE
– JUAREZ JUAN
TOLOSA UBALDA
– DRIES EMILIA
– IRAZABAL GUSTAVO
– RAMOS OLGA
– FERREYRA PABLO
– ZAMPINI MARIA
– BAIGORRIA MIRTA
– GOMEZ FERNANDA
– CONTI JOSE
HERNANDEZ MARIA
– BEVACQUA SUSANA
QUINTAS JORGE
– BEVACQUA SUSANA
QUINTAS JORGE
– ARAMBURU CARLOS
– ALADRO GENOVEVA
– GOMEZ MARIA
PAUL JAVIER
– COUCHEZ ALEJANDRA
COWES JOSE
– BENITEZ ROQUE
PRAIZ MARIA
– ALVARADO HECTOR
ROLDAN NELIDA
– GANCEDO EDUARDO
GARCIA ALICIA
– MELCHIOR PAOLA
– CALAVANI ALFREDO
– CRUZ PATRICIA
MOURA JUAN
– BALCEDO BENJAMIN
GOROSITO LUZ
– ERROBIDART JUAN
LOOS MARIELA
– LLOMPART EVANGELINA
– BALCEDO VERONICA
LUCA GUILLERMO
– AGUERRE FRANCO
MOLINA ALEJANDRA
– BRAVO ELSA
– ERROBIDART MARTIN
FREDES DEBORA
– AGUERRE MARIA
– CORDERO BETINA
VECINI FERNANDO
– BOULOCQ ANA
PATTI FELIPE
– BALLESTEROS ANGELICA
GIUSTOZZI EDUARDO
– ARRUSSI CAMILA
REYNOSO MAXIMILIANO
– DI FILIPPO CARLOS
GOROSITO CAROLINA
– GRANEL IVANA
SUAREZ MARIO
– GRANEL ROMINA
ROSSI LUIS
– BERTOLOTTO CARLOS
GRANDEL MATILDE
– DASCON SANDRA
– ALLER ARIEL
HERNANDEZ NANCY
– PADIN MARIA
– ROMERO ANGELA
– RIVERA AGUSTIN
RIVERA MARTINA
RIVERA NANCY
RIVERA XIMENA
– BARBONA GERONIMA
GARCIA MARIO
– SEITZ FLORENCIA
– MOURA AGUSTIN
– GARCIA CARLOS
– FERNANDEZ MARIANA
– CUELLO LEANDRO
CUELLO MARIA
CUELLO MARIA
LOMBAR STEFANIA
– MOURA AGUSTIN
– VATER JUAN
– CARRERA IVAN
WAGNER KAREN
– YOUNG ANA
– LORENZO JUANA
– PERALTA MIRTA
– DI FILIPPO FRANCISCO
– MONTENEGRO NAZARENA
– ESTRABEAU IVAN
– ROLDAN ANDRES
– ZABALA MONICA
– YOVENITTI CHISTOPHER
– CASATTI JESUS
– BUSTOS MARIA
– ROLDAN MIRTA
– ALVARADO NATALIA
– RODRIGUEZ MONICA
– LOPEZ PABLO
– SAENZ BURUAGA CARLOS
– MOYA ROSA
– BURGOS JOSE
COUCHEZ CARINA
– MENDIOROZ RAUL
– ALVAREZ LIDIA
– SIMON MIRTA
– MONTENEGRO JUAN
– PRAIZ LILIANA
– ZANAZZI RUBEN
– BISBAL VANESA
JAIME CARLOS
– FAURE ROBERTO
ORIETA VERONICA
– GUZMAN CRISTINA
RUIZ DIAZ
– MOLINA LUCRECIA
ORTIZ GABRIEL
– FIGUEROA MALVINA
– TUMINI SOLEDAD
– VILLARREAL NILDA
– GOROSITO SILVINA
– CHISMAK GRACIELA
– NUÑEZ MARIA
– SERRANO GLADYS
– TORRES MIRTA
WARD OMAR
– RIVAS OMAR
– GARRIDO GRACIELA
RIVAS JORGE
– DIAZ NIDIA
SISTI RUBEN
– LUCERO JUAN
PEREZ STEFANIA
– LUCERO BETIANA
PALAHY EDUARDO
– ACOSTA CRISTIAN
– HATRICK NESTOR
– CASTRO JOSE
– SERVAT MIRIAM
– CARCELES CLAUDIO
GANCEDO DORIANA
– CHIARAMELLO MARTA
– WAGNER LUCIANO
– ASLA LIDIA
– SOCIEDAD BOMBEROS
– LEAL PEDRO