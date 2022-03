El eterno debate sobre la coparticipación

El gobernador Axel Kicillof adelantó que los recursos que recibe de reparto la provincia de Buenos Aires no alcanzan. El reclamo está hace tiempo, pero hay trabas para que se solucione

Entre los temas que ocupan la agenda del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está el de la coparticipación federal que la jurisdicción recibe de parte del Gobierno nacional, y que sigue muy por debajo del aporte que ella hace al Producto Bruto Interno (PBI).

Semanas atrás, el mandatario ya había dado un adelanto de su postura sobre el tema. “El 40 por ciento del Producto Bruto de Argentina se produce en la provincia de Buenos Aires, es la que más riqueza produce, pero a la vez (…) en la distribución de los recursos a nivel federal vuelve como coparticipación el 21”, señaló.

La Tecla dialogó con fuentes de la Gobernación, quienes afirmaron, en off the record, que “la provincia de Buenos Aires aporta muchos más recursos de lo que recibe, y por eso, siendo una provincia rica, tiene un gobierno pobre”.

Agregaron que “es una desigualdad que hay que sanear de alguna manera, principalmente por los enormes problemas estructurales que tiene la Provincia”.

“Los bonaerenses somos acreedores a una mayor porción”

El senador bonaerense del Frente de Todos Alfredo Fisher dialogó con La Tecla sobre el reclamo del gobernador Axel Kicillof de más coparticipación federal para la provincia de Buenos Aires.

-Kicillof consideró que los 21 puntos de coparticipación para la provincia de Buenos Aires son “insuficientes”. ¿Coincide con esa apreciación?

-Coincido con la mirada del Gobernador: los bonaerenses aportamos a la economía mucho más de lo que de después de manera general se distribuye en las provincias. No soy un hombre que pretenda abstraerse, somos un país federal y tenemos una responsabilidad con todos. Sin embargo creo que, de manera madura, los argentinos podemos redistribuir la coparticipación nacional de acuerdo a la necesidad de cada jurisdicción provincial, y me parece que en esa nueva forma de ver la realidad moderna de la coparticipación, la Provincia sería acreedora de una mayor porción de lo que hoy le toca. Cuando esto se discutió en su momento, junto a la reforma de la Constitución, se conformó el Fondo del Conurbano, que venía a saldar estas falencias en los recursos. Eso quedó fijado en pesos y, de acuerdo con los distintos gobiernos y la relación con los poderes centrales, no fue para atrás ni para adelante. Estoy seguro de que los bonaerenses somos acreedores a una mayor porción de una coparticipación nacional y que, en coordinación con el Presidente, el Gobernador está peleando por esos derechos.