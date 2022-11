Cristina Fernández encabezó el acto por el Día de la Militancia

La Plata, 17 Nov (Por InfoGEI).- En el Día de la Militancia Peronista, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, encabezó un acto en el Estadio Único Diego Maradona de La Plata.

En ese contexto, la vicepresidenta advirtió que «una sociedad que no sabe lo que pasó difícilmente pueda entender lo que pasa», y remarcó que, si no se ejercita la memoria, «resulta imposible develar el provenir».

Señaló que a partir del regreso de la democracia, en 1983, «hubo un acuerdo tácito» que indicaba que «ningún argentino se ponía en peligro por pensar diferente».

«El 30 de octubre, con el regreso de la democracia, hubo un acuerdo tácito. Que ningún argentino se ponía en peligro por opinar, por pensar diferente. Podíamos tener todas las diferencias del mundo, pero no se quería matar a nadie. Ni siquiera los que hicieron de la muerte un instrumento político», expresó al tiempo que agregó «el 1 de septiembre» último «se quebró por primera vez el pacto democrático de respetar la vida», en referencia al intento de magnicidio que sufrió en la puerta de su casa.

Planteó que «es obligación de todas las fuerzas volver a construir ese pacto democrático separando a los violentos, al lenguaje del odio y al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente», dijo, y alertó que, en caso contrario, sería «retroceder».

«Hay que terminar con debates absurdos, porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Terminemos con ese debate berreta de los mano dura o los garantistas. Si para algo sirvió lo que me pasó fue para demostrar que cuando estuvieron en el ministerio de seguridad los mano dura, a la política de seguridad le pusieron una Miss Argentina. Y a su hermana, a controlar los gastos», indicó.

“El peronismo siempre termina reencarnandonsé. Lo que parecía muerto y sepultado, no lo es. ¿Por qué no prueban una vez sentarse a conversar con el peronismo a ver qué modelo de país quieren? El peronismo es no estar condenado por la cuna. La movilidad social», señaló.

La dirigente también consideró «necesario» construir un «consenso económico no donde todos opinemos igual, sino para abordar graves problemas que tiene la Argentina».

Remarcó que «la política es el trabajo y el salario en un proyecto político de industrialización, de trabajo agregado».

Cabe recordar que el 17 de noviembre se conmemora el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina luego de más de 17 años de exilio. La vuelta de Perón se dio ese día de 1972. (InfoGEI) Mg