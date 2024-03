Caso Abregú: “No queremos seguir más allá porque mi sobrino la pasa muy mal”

Un año y medio transcurrió desde el hallazgo sin vida de Daiana Abregú (26) en el interior de uno de los calabozos de la comisaría de Laprida, al que había sido conducida por desorden en la vía pública, según informaron las autoridades de turno.

Una primera pericia hablaba de un suicidio, mientras que un segundo estudio abrió la hipótesis sobre la presunta intervención de terceros.

La fiscalía comenzó a investigar a cinco policías de la dependencia, quienes fueron detenidos y luego recuperaron la libertad.

En las últimas jornadas la Justicia de Azul dictó el sobreseimiento de los uniformados respecto al deceso de la joven.

Mientras tanto, se mantienen los interrogantes y el sufrimiento de la familia de Daiana.

Antonella Abregú, su hermana, con domicilio en La Plata, admitió que la persona que más padece lo sucedido es el hijo de Daiana, quien recientemente cumplió 11 años.

“No creemos que tenemos que pedirle perdón a nadie, solo buscamos justicia y verdad. Una verdad que cuesta creer para nosotros, pero no queremos seguir más allá porque mi sobrino la pasa muy mal”.

“Los chicos a veces son bastante crueles y eso no lo podemos evitar, porque uno no puede estar las 24 horas con él. A nosotros nos cuesta como hermanos, es imposible imaginar cómo le afecta a un chico de su edad perder de esa forma a su madre”, siguió diciendo.

La mujer refirió también que “obviamente que están los que creen y los que no, y la familia en el medio, y no es fácil convivir con lo que se dice y hace. Jamás quisimos condenar a nadie, reitero que solo pedimos verdad y justicia”.

“Hablo por mí, por mis hermanos y mi madre, y fundamentalmente por mi sobrino, no tenemos ganas ni fuerzas de seguir”.

La decisión

Acerca de la decisión de la jueza de Garantías Nº 1 de Olavarría, Fabiana San Román, que benefició a los oficiales Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Juliana Zelaya, Vanesa Nuñez y Leandro Fuhr, dijo que “la verdad es que recién estamos asimilando la noticia. Después de todo lo que hemos pasado en este tiempo es duro y difícil”.

“Concluyeron en que no se podía determinar la autoría de otras personas, no es que dicen que no pasó o es imposible, sino que como no se pudo determinar esa cuestión les otorgan el sobreseimiento”, agregó.

“Se los va a seguir investigando por otras cuestiones, como es el hecho de no haberla cuidado o no haber hecho su trabajo, haber falsificado documentos públicos, haber mentido en otras cuestiones que dijeron en sus declaraciones, pero no por la muerte”.

“Todo lo que nos enteramos fue gracias a la Comisión Provincial por la Memoria y la oficina de Derechos Humanos de La Plata. Ellos sí dijeron oportunamente que estaban en contra, que era apresurado el sobreseimiento”, detalló.

Las dudas

Antonella indicó que como familiar es difícil asimilar una versión de lo sucedido cuando los dos primeros estudios arrojaron conclusiones diferentes.

“La primera autopsia era de un solo profesional, la segunda, con muchos más peritos de las distintas partes, y dio otro resultado. Nos cuesta creer por todas las cosas que fueron pasando”.

“Si la segunda autopsia hubiera tenido una conclusión igual o cercana a la primera no tendríamos dudas, incluso en su momento dijimos que saldríamos a pedir disculpas y hacer todo lo necesario. No es que estamos negados, sino que no entendemos cómo puede salir una cosa tan diferente a la otra y es lo que no nos cierra hasta hoy”.

Finalmente apunto respecto a lo sucedido el día de los hechos en la dependencia policial lapridense.

“No hicieron bien su trabajo, porque sino ella hoy no estaría muerta. Si la hubieran cuidado mínimamente o controlado lo que hacía lo podrían haber evitado. Tendría que haber estado cuidada, más en el estado que ellos dijeron que estaba”.

El informe final

Resolución. La jueza San Román indicó en su fallo que un informe final de especialistas determinó que no surgieron elementos que permitieran suponer la intervención de terceras personas en el deceso de la joven.

Sin sustento. «Entiendo que a la luz del resultado del último informe pericial -que había sido requerido por todas las partes intervinientes- los elementos de cargo que en un principio avalaron las imputaciones formales efectuadas por la Fiscalía interviniente han quedado sin sustento.

Inexistencia. En consecuencia, la jueza sostuvo que los hechos descriptos por la fiscalía en su plataforma fáctica «no han existido», haciendo operativo la causal de sobreseimiento.