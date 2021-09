Bonaerenses: los lapridenses jugaron la etapa regional en diferentes disciplinas deportivas

Sub14 Femenino: Laprida 3 vs. Tres Arroyos 11

Sub 14 Masculino: Laprida 4 vs. Coronel Dorrego 7

Sub 16 Masculino: Laprida 16 vs. San Cayetano 17

Sub 18 Masculino: Laprida 4 vs. Tres Arroyos 11

Universitario Masculino: Semifinales Laprida 8 vs. Benito Juárez 6 y en la final Laprida 17 vs. San Cayetano 16

Sub16 Masculino: En la final Laprida 1 (5) vs. Coronel Pringles 1 (3)

Sub14 Masculino: Laprida 3 vs. Coronel Dorrego 0. En la final Laprida 4 vs. Gonzales Chaves 0.

Sub 18 Masculino: En la final Laprida 1 vs. Coronel Pringles 2

Sub14 Masculino: Laprida (Damián Avalos López) 0 vs. Coronel Dorrego 9

Sub 18 Masculino: Laprida (Faustino López) 9 vs. San Cayetano 5. En la Final Laprida 9 vs. Tres Arroyos 4

Clasificado a la final provincial