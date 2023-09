Bonaerenses: gran cantidad de clasificados a la final en el área de Cultura

– Artes Plásticas: Dibujo: Adultos Mayores: Ana Blanco; Solista Vocal: Adultos Mayores: Juana Lorenzo; Sub 15: Paloma Arístegui; Sub 18: Juan Cruz Barberón; Conjunto Musical Cumbia: Kamikaze (Ámbar Zorrilla, Martina Arosteguy Bedecarrás, Francisco Álvarez, Gerónimo Bayonés, Josefina Calleri); Literatura: Poesía: Stella Maris Crespo; Teatro, Juveniles: Obra Modelos de madre para recortar y armar (Zoe María Clark, Talía Cuyen Lezcano, Justina Bravo, Sofía Chaparro)

Postres, Sub 18: Sofía Becker;Plato Principal, Adultos Mayores: María Haydee Rojas

