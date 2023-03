Biblioteca: se busca un logo para la Bebeteca

La Biblioteca Popular Laprida «Hugo Diez» invita a la comunidad a participar en la elección de un logo para la Bebeteca, no es necesario ser diseñador, la idea es captar el espíritu del espacio a través de este logotipo.

Bases del Concurso

1. Objeto

1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la Bebeteca.

1.2. El logotipo deberá reflejar la naturaleza del espacio, incluyendo uno o varios de los siguientes aspectos:

-Lugar de acercamiento a la lectura a través de libros, música, títeres, juegos.

-Brinda una actividad para compartir con distintos lazos afectivos: mamas, papas, abuelas, abuelos, etc.

-Desde el nacimiento hasta el ingreso al jardín se puede acceder de forma libre y gratuita.

2. Participantes

2.1. Podrán participar quienes lo deseen.

2.2. Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo.

2.3. Cada participante podrá presentar todas las propuestas que quiera.

3. Condiciones técnicas

3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea. Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.

3.2. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se devolverán.

4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción

4.1. La propiedad del logotipo premiado se cederá a la organización, la cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas.

4.2. La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso por separado de los elementos del logotipo.

5. Presentación de trabajos

5.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza 31/3/2023

5.2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso: bplaprida@yahoo.com.ar

En el asunto del mensaje se indicará “Concurso Logotipo”.

6. Jurado seleccionador

6.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.

6.2. Miembros del jurado

1. Miembros de la Comisión Directiva

2. Socios idóneos

7. Premio

7.1. Al ganador se le otorgará un premio consistente lo siguiente:

-1 libro a elección

7.2. Al ganador se le reconocerá su autoría de forma expresa durante las jornadas.

8. Aceptación de las bases

8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, comunicándose a cada participante tal decisión.