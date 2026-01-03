Ataque a Venezuela: comunicado del peronismo de Laprida

El peronismo de Laprida expresa su enérgica condena ante el bombardeo de EEUU a Venezuela y la posterior captura de Maduro. También lamenta profundamente la deshonrosa celebración pública de tales circunstancias por parte del presidente argentino.

La internacionalmente cuestionada legitimidad del proceso electoral venezolano, no genera derechos de intervención internacional a potencia extranjera alguna, sobre todo cuando se trata del pretexto para la apropiación de la renta de la cuenca petrolera más rica de nuestro continente

Claro está que se trata de un hecho que pone en riesgo la estabilidad en toda la región, y siembra un peligroso antecedente en una región de paz como la de América del Sur.

Hacemos votos para que la comunidad internacional se movilice para evitar un recrudecimiento de la violencia en nuestra región.