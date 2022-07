Anahí Bilbao: ¿A dónde estamos yendo? La percepción es que al fondo del pozo

“A qué juegan Cristina y el presidente?. ¿Cuáles son sus preocupaciones?Bueno, la de Cristina es no ir presa, y la del presidente? .Pareciera vivir en una realidad paralela”, opinó la diputada radical de Juntos Anahí Bilbao, haciendo referencia al grave momento por el que atraviesa el país..

Y en ese contexto, la legisladora bonaerense agregó: “Mientras ellos se pelean, Juan Grabois amenaza diciendo: “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles”. En un escenario desde el que maneja el “pobrismo” como nadie, con la altanería e irresponsabilidad propia de los autoritarios, amenaza y promete sangre – triste y peligroso-“.

Bilbao dijo, asimismo, que “Cristina hizo lo imposible para que renunciara el ministro de economía. Batakis llegó, y el dólar y el riesgo país subieron como respuesta”.

No hay que olvidar–continuó–que “el presidente Fernández fue elegido por Cristina, lo que fue acatado por kirchnerismo todo y llegaron con la promesa de “volver mejores”. Pero ahora “Cristina se quiere despegar, pero todos sabemos que es parte del gobierno y del problema, no solo por el presente, sino por el pasado”.

Finalmente, Bilbao sentenció: “Nuestro país no da para más y el Populismo con las arcas vacías no funciona. Nadie da más: ni los que trabajan, ni los que no trabajan, ni los jubilados. Háganse cargo!”, cerró la diputada radical lapridense.

