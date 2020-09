Una mujer denuncia en redes sociales un hecho de violencia de género

Una joven de 23 años de nuestra ciudad ha denunciado en su red social de Facebook un hecho de violencia de género por la cual ha sido víctima, ante la presencia de su hijo de 5 años.

«23 años tengo, supuestamente soy la peor de todas, la delirante, la que estuvo todo el día en la calle y arrancó de «caravana» (ponele que en plena pandemia y cuarentena pudiera hacerlo) me tocó cruzarme con un boludo, porque así lo defino, cómo todos no, al principio muy bueno, el mejor, el re compañero, el que me re ayudaba, hasta que comenzó a cagarla, tuve mis errores no lo niego, alguna que otra mentira pero no para mal, sino para evitar situaciones como estás, de violencia, de violencia psicológica y física, lo que más me duele de todo esto es que no pude evitar que mí hijo lo supiera, que me hijo lo viera y de eso soy culpable, no respetó ni la presencia de mí hijo de 5 años, que fue lo que le pedía llorando a gritos y diciéndole por favor mientras me cagaba a trompadas. Hoy me tocó a mí, de la persona que menos lo espere y del modo en que jamás imaginé.

Una persona alcoholizada no mide sus límites, no quiere tener un futuro, no quiere tener una vida, ni teniendo hijas mujeres logro pensar que algún día sus hijas podrían haber sido yo, estoy devastada, estoy rota y estoy mal, pero lo que más siento es lo que pudo decir mí hijo, sus palabras hacia una vecina que me ayudó y lo tuvo mientras me trasladaban al hospital y comisaría «Me contó todo pobre hijo agarro un clavo y dijo que se lo iva a clavar a ……. xq te tapaba la boca y te pegaba piñas eso me dijo»

Eso fue lo que más me dolió a pesar de los golpes, y no se lo deseo a nadie, …… vas a pagar porque mí hijo está mal psicológicamente por vos. Un hombre golpeador no va a dejar de golpear nunca, las personas no cambian, por eso están como están»



El hecho tendría radicada su denuncia en la Seccional Local de Policía Comunal de Laprida y la joven realizó la publicación con una imagen de su rostro posterior a la agresión.

*Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano.