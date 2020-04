Sólo un favor Laprida: que la agresión no le gane a la empatía

Duele en el cuerpo, parte el alma, leer publicaciones en las redes sociales sobre la agresión verbal a un personal de salud en un comercio local y ojala por privado pueda producirse el encuentro entre los involucrados y llegue algún pedido de disculpas

Duele porque siempre pensamos que nosotros, los lapridenses somos distintos, somos solidarios, somos compañeros.

Hemos tenido muchos momentos duros como sociedad, con grandes pérdidas y difíciles momentos y la historia siempre se escribió destacando los valores de los lapridenses.

No dejemos que esta pandemia nos cambie ese final de la historia, no dejemos que la agresión le gane a la empatía, no dejemos que se cuestione acciones de quienes están en la primera línea de combate.

Cuidemos a nuestro personal de salud…

Cuidemos a nuestro personal de seguridad…

Cuidemos a quienes trabajan en aquellos espacios considerados esenciales…

Cuidemos a nuestros gobernantes…

Ellos siempre nos van a cuidar, no harían nada sabiendo que nos están haciendo un mal…

Podrá equivocarse, si podrán equivocarse, son mortales por eso tienen también esa posibilidad de hacerlo como cualquiera de nosotros.

En esta historia no existen los inmortales, existen hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a dar batalla y a enfrentar un adversario desconocido. Eso quizás altere y modifique nuestros estados de ánimo, pero no puede dejar de hacernos poner en el lugar del otro.

No naturalicemos la violencia, el miedo nos genera y motiva a realizar acciones equivocadas, que en Laprida no sea la ciudad del “Sálvese quien pueda” sino que sea “Nos salvamos todos juntos”.

Por cada uno de ellos en todo el país se aplaude, hoy aplaudamos más fuerte que nunca por ellos y ellas, por cada uno de los que nos cuidan, pero también aplaudamos para que la AGRESIÓN no le gane a la EMPATÍA.

No me decepciones LAPRIDA, quiero que esta historia termine destacando nuestros valores como sociedad.