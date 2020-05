Solicitud de informe ante la posibilidad de liberación de presos que vendrían a vivir a Laprida

Los integrantes del Interbloque Cambiemos, en rueda de prensa ante algunos medios locales invitados, que tuvo varios temas en exposición por parte de los integrantes del Concejo Deliberante, manifestaron su reclamo ante la falta de respuestas del Patronato de Liberados a un pedido de información.

La concejala Evangelina Ruiz hizo mención ante los periodistas a la carta presentada a la Sub Directora del Patronato de Liberados sobre la solicitud de informe sobre presos que estarían liberando y por supuesto vendrían a vivir a Laprida. “No hemos tenido ningún tipo de respuesta y me parece que no es un tema menor que debería estar en discusión y por lo menos en información hacia los lapridenses”, expresaba.

Por su parte Silvia Suárez sobre referencia a este temas, pero focalizándolo en lo vinculado con los casos de violencia de género. “Es algo que no nos preocupa, porque es de público conocimiento el aumento que han tenido las denuncias sobre violencia de género en nuestro país, los femicidios. Nosotros como interbloque estamos trabajando en un pedido de informes formal porque si bien lo hemos hecho a través de una reunión de ZOOM queremos estar al tanto de cómo se está dando la situación en nuestra ciudad, porque como sabemos todos esta situación, además de profundizar muchas desigualdades que tenemos como sociedad, también se ha acentuado la vulnerabilidad que tienen mujeres y niños en cuestiones de violencia de género, que por supuesto también está íntimamente ligado a lo que al reclamo sobre el patronato del liberado porque sabemos perfectamente que han sido liberado violadores femicidas y asesinos”, concluyó