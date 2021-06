Se espera un domingo frío y con nevadas en Sierra de la Ventana

El SMN anticipó nevadas para toda la zona cordillerana, NO argentino y sierras de Córdoba y Buenos Aires.

La llegada de una maza de aire frío procedente del Sudsudoeste que arribó en horas de la tarde del viernes pasado, y la probabilidad de precipitaciones para este domingo 27 de junio junto a la cota de nieve ubicada entre los 700 y 900 sobre el nivel del mar (m s. n. m.)​, son condimentos justos para que se produzcan nevadas en nuestras sierras de la Ventana.

El 28 de mayo y el 18 de junio pasados se produjeron nevadas en las cumbres de los cerros de la comarca, tal cual lo presentamos en informes publicados en nuestro medio. Con anticipación, los fenómenos meteorológicos fueron anticipados también en esta página.

De cualquier manera, de producirse los chaparrones en forma de nieve solo se registrarían en la parte mas alta de las Sierras.

El pronostico para lo que resta de esta sábado indica vientos moderados del SO con una temperatura de no mas de 3° durante la noche; para mañana domingo, los vientos continuarán en forma fuerte del SO con ráfagas que pueden alcanzar los 50 Km/h. la mínima para el domingo se estima en -2° y la máxima de tan solo 5° con la sensación térmica entre los 2 y 3 grados. El cielo se presentará totalmente cubierto y las precipitaciones comenzarán cerca de las 9 de mañana extendiéndose hasta el lunes a la madrugada.

El momento que la cota de nieve se acerque mas al suelo de la comarca sería a la hora 7.00 y el de mayor precipitación a las 18 horas de mañana, aunque no coincidiría con la cota mínima.