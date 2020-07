Promueven la actividad física administrada para camioneros y penitenciarios

El Gobierno Municipal atendiendo un pedido de agentes penitenciarios y camioneros del distrito, que vienen cumpliendo con un proceso extenso de aislamiento ante la pandemia del Covid19, diseñaron un esquema de actividad para que puedan realizar entrenamiento físico durante al menos dos días de la semana.

El mismo es desarrollado a través del municipio bajo la coordinación de profesores de Educación Física de la Dirección de Deportes y el objetivo es permitirles entrenar

dos veces por semana con encuentros presenciales favoreciendo de esta manera la salud física y mental, la clase será personalizada adaptándose a las posibilidades e interés de los participantes y se realizara un esquema de turnos.

“Penitenciarios y camioneros tendrán su espacio para realizaran las actividades que se desarrollarán en el Complejo Municipal El Paraíso los días martes y jueves en dos turnos, el primero de ellos de 9,30 a 10,30 horas y el segundo de 10,40 a 11,40 horas” indicaba el concejal Mauro Estrabeau durante la conferencia de prensa.

La Secretaria de Salud, Romina Simón puntualizaba en referencia a los destinatarios de esta actividad “son trabajadores esenciales y en Laprida se estableció una cuarentena administrada, ellos cumplen su función laboral y cuando lleguen no pueden circular, como hace más de 100 días que estamos ocn esta modalidad y hay un reclamo de parte de ellos y creemos que es importante que hagan actividad física se estableció este protocolo para que salgan exclusivamente a realizar la actividad y regresen a su hogar en esos horarios y días, de esta manera no hacen una actividad física cerca de alguien que no está en aislamiento”.