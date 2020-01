«Poro» Saint Girons presentado oficialmente como técnico de Lilán

En la tarde del lunes el presidente del Club Atlético Lilán presentó oficialmente a los medios locales el nuevo cuerpo técnico de las divisiones superiores para la temporada 2020 que comenzará oficialmente en el mes de marzo.

El ex delantero Claudio Esteban Saint Girons «Poro» fue presentado como responsable técnico junto a su cuerpo técnico, habiendo abandonado la práctica del fútbol hace poco más de un mes luego de ser subcampeón del Clausura «Daniel Quintana».

En esta nueva etapa estará acompañado por el ex arquero y amigo Iván Carrera como Ayudante de Campo y entrenador de arqueros y por el Profesor Mario «Mocho» Fernández como preparador físico quien renueva su vínculo por una temporada más en el Club.

Gastón Maldonado presidente de la entidad comentaba que estaba hablado de antemano con Mario Fernández que «quería descansar y se ha sumado al trabajo como antes de ser técnico supervisando el fútbol y la logística del día a día del plantel».

Respecto al fútbol infantil Maldonado anticipó que no habrá modificaciones, falta hablar algunos temas con Marcos Minaberría, pero seguro seguiremos como hace 8 años en este proceso largo y lindo con resultados».

El ex DT Mario Fernández tiene claro que es imposible alejarse de su club y más allá de la decisión tomada de no seguir más allá de cualquier resultado en el final de año 2019, «estar acá en el club que amo me hace seguir ligado a esto y vamos a coordinar con Gastón todo el fútbol superior y hemos armado rápido el nuevo cuerpo técnico”

Esteban Saint Girons: “Es un muy lindo desafío” Su categoría quedó plasmada en el último penal ejecutado en la histórica final con Newbery que marcó un final, el cierre de una puerta y la abertura de otra, ahora como nuevo entrenador. «Sabía que podía ser mi último penal oficial que pateaba, pero surgió esta posibilidad, lo tuve que pensar bastante, si bien es un lindo desafío y siempre tuve la intención que el día que dejara el fútbol era estar del lado contrario al jugador, que es el de ser técnico y bueno me decidí de apostar a este proyecto».

Esa decisión de dejar el fútbol estuvo marcada por las lesiones, sus rodillas «le pasan factura» luego de sendas operaciones y la mejor manera de alejarme es estando en este lugar, me apasiona y amo el fútbol y eso hace que no lo sufriré demasiado», analizaba.

Sus trayectorias en clubes importantes le dan solidez y madurez futbolística para afrontar este nuevo rol, luego de haber jugado dos años en Grupo Universitario a un nivel de planteles semi profesionales, luego fue Ferrocarril Sud de Olavarría, donde compartió experiencias y aprendió mucho hasta que volvió a Laprida y ser clave en el título tan negado de Platense con quien fue campeón bajo la dirección técnica de Daniel Longo.

Si bien consideró apresurado hablar del perfil del Lilán 2020, su paladar a la hora de jugar está muy claro. En su cabeza ronda el gol pero sus vías son vivir el fútbol con la pelota y teniendo posesión la mayor parte del tiempo, equipos dinámicos que van para delante y de recuperación rápida son de su gusto, siempre claro, dependiendo del material con el que comenzará a trabajar, Si bien reconoció que recibe un equipo de «vara bastante alta» dijo en referencia al técnico Fernández, más allá del fútbol tiene en mente otros aspectos que no se le da tanta importancia en el fútbol local, y es que el jugador que está en el final de su etapa deje una semilla o algo más que una copa, es decir trabajar mucho en el sentido de pertenencia como otro de los objetivos, adelantó.

Iván Carrera agradeció al presidente de Lilán y sus dirigentes haber confiado en su trabajo y confió que de sus años de amistad con el nuevo técnico, compartir un cuerpo técnico “era un tema muchas veces hablado de afrontar esta etapa juntos”.

El Profe Mario Fernández ya marcó que la pretemporada se iniciará en los primeros días de febrero y previo el 28 y 29 de enero se reunirá con los planteles, para definir el lunes 3 el comienzo de los trabajos.