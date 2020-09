Platense celebra sus 72 años de vida institucional

El Club para recordar este Aniversario publicó en su página de facebook una carta escrita por un hincha «calamar» y el texto de la misma fue la siguiente:

Buen día gente, como muchos sabrán hoy es mi cumpleaños, es un día especial para mi pero para todos los que me quieren también, es un cumple distinto ya que hoy no voy a estar lleno de chicos y chicas corriendo y jugando, no voy a tener un festejo como los anteriores, es un año distinto un año difícil para todos. todos festejaran mi día recordando algo lindo acá, a quien no le paso algo lindo en Platense? quizás patearon una pelota por primera vez en publico, o tal vez me hicieron un gol, también gritaron con todas sus fuerzas cuando salí campeón , seguro que venias a verme con alguien que ya no esta, hiciste amigos nuevos, hay miles de recuerdos juntos.