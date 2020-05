Pablo Torres: «Se ven incumplimientos, por eso debemos tomar medidas de controles»

En la mañana del viernes el Intendente Municipal Pablo Torres mantuvo una entrevista con el noticiero local donde conversaron sobre diferentes temas que hacen a la gestión municipal, entre ellas algunas vinculadas a la pandemia del Covid-19 y la publicación que realizará en su red social sobre controles a lapridenses que trabajan fuera de la ciudad a través de la aplicación Alerta Laprida y que generará algunos cuestionamientos desde la oposición política y polémica en las redes sociales para algún grupo de vecinos.

En referencia a los dichos de Mauro Estrabeau (concejal) en conferencia de prensa del interbloque Cambiemos en la mañana del jueves expresaba «Esta medida no se anunció formalmente ni se implemento y no se trato en el marco del Comité porque no necesariamente las medidas instrumentales se tratan ahí, por ejemplo se trata la habilitación de una actividad comercial pero no se debate el protocolo de implementación después alguien lo hace, en este sentido se ha tratado que se controle a algunas personas que tienen que trabajar fuera de Laprida y regresan periódicamente a la comunidad”

Luego agregaba sobre lo que se había generado en un sector de la comunidad en las redes sociales “Puede ser que la medida es polémica y hasta alguno puede considerarla excesiva pero si es cierto que tenemos una problemática, hay una buena cantidad de lapridenses que trabajan fuera de nuestra comunidad que necesitan regresar pero que puede ser una de las entradas del virus a la localidad».

En otro momento comentaba «desgraciadamente también se ven algunos incumplimientos, nos llaman que fulanito que es camionero y va a Liniers estaba en el supermercado o fulanito que es penitenciario hace changas de albañilería por la tarde, en una sociedad como la nuestra que hace de la trasgresión algo casi cotidiano y cuando alguien transgrede la norma y no hay conciencia individual pone en riesgo a toda la comunidad, y la medida se enmarca en un momento de excepcionalidad donde por un lado relajamos actividad hacía el interior y eso nos obliga a estar mucho más controladores hacía afuera, así como hacía el interior pedimos que seamos autoconscientes y nos cuidemos cuando la cuestión viene del afuera y se observan transgresiones el estado debe intervenir y la respuesta que encontramos fue esa, puede que no sea la óptima y estamos dispuestos a evaluar cualquier otra propuesta”