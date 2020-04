Nuevo pedido de la Cámara Comercial para la apertura comercial en la ciudad

A través de su red social de Facebook, la Cámara de Comercio local envió una nueva carta al Intendente Municipal Pablo Torrres, solicitando la apertura de los comercio de 9 a 13 hs.

Recordemos que el Comité de Seguimiendo del Covid-19 habilito a la totalidad de los comercios exceptuados a para realizar ventas on line o por medios digitales o tecnologicos disponibles, pero siempre a puertas cerradas y con entrega a través del propio comerciante como por medio de un delivery o motomandado. Esta posibilidad comercial se encuentra disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

En su publicación desde la Cámara de Comercio deja aclararado que «en sus pedidos no solo habla por sus socios sino por todos los comerciantes que estamos pasando por esto, la empatía de la institución no distingue socios»

Luego agrega «Todos los mensajes que hemos recibido solicitando poder trabajar y abrir y haciéndonos saber por lo que están pasando han sido el motor para comunicarnos constantemente con las autoridades ya sea vía telefónica en reiteradas veces y a través de reuniones en el municipio»

También indican que «Los comerciantes no nos dividimos en rubros ante semejante escenario, al contrario… agradecemos el apoyo de aquellos que pueden trabajar ya que están dentro de las excepciones y se unen a nuestro reclamo para que todos podamos acceder al trabajo y así muchas familias se verán apoyadas y beneficiadas», párrafo que puede entenderse como aclaración de la anterior nota, donde se hacía mención a la apertura de algunos rubros como peluquerías.

Al finalizar la publicación se recuerda que «La Cámara de Comercio tiene una causa o varias por las que lucha defiende y apoya, ser socio o no, no te deja afuera de esa causa, el ser socio te da el beneficio de pertenecer, apoyar y cooperar económicamente para generar herramientas que lleguen al sector y si sos socio tendrás el beneficio material pero no ser socio no te deja afuera de la causa en común que tenemos por afinidad en esta institución»