No descartan articular los ciclos lectivos 2020 y 2021

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta mantuvo esta tarde la primera videoconferencia con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Sergio Massa, para debatir sobre la dinámica de las y los estudiantes en el marco de la suspensión de las clases presenciales y la continuidad del ciclo lectivo. A través del encuentro virtual, se inició una modalidad que facilita el diálogo con los legisladores y habilita el debate en el marco de la pandemia.

«No solo hay que pensar el calendario escolar, sino todo el proceso de acreditación de saberes, en una instancia que nos permita imaginar la trayectoria del ciclo lectivo 2020 y articularlo con el ciclo lectivo 2021», explicó Trotta a los legisladores.

No está todavía la certeza de la modificación del calendario escolar. Hasta que no tengamos la claridad del momento de vuelta física a las escuelas, no podemos hablar de adelantar el receso o ampliar o no ampliar el calendario escolar. Todo esto será parte de un intercambio y de la creación de un consenso con las jurisdicciones educativas y con los gremios docentes», aclaró luego.

Trotta reiteró que «la escuela es irreemplazable, así como son los maestros y las maestras», pero reconoció la necesidad de apelar a sistemas tecnológicos durante la pandemia de coronavirus «para darle continuidad al trabajo escolar».

Asimismo, destacó: «Es importante la continuidad pedagógica pero más aún lo es poder acompañar a todos, niñas, niños y adolescentes en este momento de profunda incertidumbre. Asumimos ese compromiso como Ministerio y es una dimensión que está presente en cada una de las herramientas que estamos poniendo en funcionamiento, tanto en la programación de la televisión y de la radio como en los cuadernos impresos y en nuestro portal www.seguimoseducando.gob.ar”.

Consultado por las desiguales condiciones de acceso a la tecnología y conectividad en nuestro territorio, Trotta enfatizó que gracias al trabajo que «se está articulando con el ENACOM, toda la comunidad educativa puede acceder al portal digital de manera gratuita, sin consumir datos», al mismo tiempo que se avanza para que la navegación de las plataformas de las distintas jurisdicciones y de las universidades sea sin costo.

Participaron de la teleconferencia la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos); las vicepresidentas Victoria Morales Gorleri (PRO) y Gisela Marziotta (Frente de Todos); Patricia Mounier (Frente de Todos), Romina Del Pla (Fte. Izquierda de los Trabajadores), Lidia Ascárate (UCR) y Adriana Ruarte (PRO), entre otros miembros