“Me tocó a mí como pudo haberle tocado a cualquiera”

¡Hola a Todos, mi nombre es Celia Rosa, una vecina de Laprida a la cual muchos conocen, soy Pocha para la mayoría!

Como ya todos saben soy la abuela de 80 años que pasó por el proceso de enfermedad covid19, gracias a dios puedo hoy contarles lo sucedido.

Me tocó a mí , a mi familia como pudo haberle tocado a cualquiera, no estamos ni preparados, ni exentos a que eso pase, pero me pasó y aquí estoy contando que… tuve mucha suerte, mucha fuerza, muy buena atención Medica, me he sentido muy acompañada, tanto yo como mi familia, desde el Intendente el señor Pablo Torres, los médicos quienes fueron mi sostén y las enfermeras tanto del equipo de respiratorio como las de terapia intensiva, me asistieron de maravillas para que pueda salir adelante, kinesiólogo, cardiólogo, equipo de salud todo, el Hospital Pedro Sancholuz, donde dejé los mejores años de mi vida siendo cocinera y dando todo mi amor desde mi lugar!

¡Todo el hospital y todo el personal me recibió y me atendió como a un ser humano, sin discriminar edad, ni limitaciones! ¡Ahí todos estuvieron a mi lado, al igual que mi familia y amigos que estuvieron al pie del cañón!!! ¡No quiero olvidarme de nadie!!!

¡Gracias a todas las personas de la comunidad que rezaron por mí, los que mandaban sus buenas energías, todo llegó, me llegó, al igual que mi alta definitiva que tanto espere!!!

Hoy estoy muy bien, acompañada de mi hija, quien sí que la pasó muy fea, ella la lucho al igual o más que yo, tuvo que estar en otra ciudad 8 días sola, en un hospital que la asistió, donde le transfundieron plasma gracias al cual ella pudo curarse…. gracias por la atención para con ella también equipo de salud!

¡Sin extenderme más, saludo a toda la comunidad! Y les digo que siempre sale el sol, que la vida es complicada por momentos, pero hay que poner garra y corazón y luchar hasta el final. ¡No tengan miedo, todo llega, todo pasa y todo termina!!!!

¡Que dios los bendiga a todos!

(Celia Rosa Silvestro Vda. De Pucci)