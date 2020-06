«Las instituciones educativas deben comenzar a valorizar el trabajo de los alumnos»

En este momento especial de la educación por el Covid 19, la Inspectora Jefe Distrital Elia Berardi, brindó detalles y clarificó conceptos y entre otras cosas hizo mención sobre una de las nuevas normativas acerca sobre “un corte” para que los equipos de las instituciones educativas comiencen a valorarizar y realizar una devolución a las familias y alumnos de los diferentes niveles y modalidades “sobre lo enseñado y aprendido” a partir del material recibido y de las prácticas de enseñanza implementadas.

Hay tres puntos dentro de las últimas normativas que son esenciales: que no se calificará el primer bimestre, trimestre, tampoco se registraron asistencia de los alumnos en el formato común, o sea un registro de firma, aunque las instituciones con el contacto permanente que tienen con la familia saben lo que sucede y el tercer punto que en la documentación que se está solicitando, es considerar las actividades educativas realizadas por los estudiantes para este insumo pedagógico, para cuando se regrese a la presencialidad.

Más allá de lo que se había planificado desde las instituciones educativas, “en esta segunda etapa estamos tratando de fortalecer a través de esas actividades de continuidad, los vínculos y estas tramas de relación entre el alumno, la institución educativa, los docentes y las familias”, dijo.

Consideró que, aunque parezca redundante, vale la pena en este momento subrayar que, “si la escolarización que nos toca transitar no es la habitual, tampoco es posible reproducir lo que teníamos planificado al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo tanto, tenemos otras prácticas de enseñanza, otras maneras o rutinas de mantener el vínculo y así también tenemos otras formas de aprendizaje de los alumnos o de que todos los estudiantes de Laprida lleguen a sus evoluciones”, sostuvo, ¿Por qué decimos todo esto? Interrogó; “porque puntualmente en este tiempo donde el calendario de actividades docentes nos planteaba el cierre de un trimestre, bimestre o de un cuatrimestre de acuerdo a los niveles y modalidades, tenemos que hacer un corte y dejar la calificación y es el momento en el que estamos pensando, cómo valorar todo lo que se han recibido desde los hogares, para que en cada una de las instituciones y los docentes puedan valorar y dar una devolución a la familia y a los estudiantes en este sentido formativo, lo que se ha enseñado y lo que se ha aprendido”, explicaba

Este último aspecto fue destacado por la Inspectora Jefe Distrital a partir de las dudas que llegan desde diferentes lugares. “Las dudas las tenemos, la seguimos teniendo por ahí todos, no hay una receta de cómo hacerlo, cómo se realiza la evaluación, pero, sí es seguro que tenemos que hacer un corte, reitero, y no solamente los docentes en las instituciones educativas, sino los inspectores en su labor en los cargos de gestión para ver cómo estamos el día de hoy”.

Puso el acento en citar que se intenta en esta etapa “de distintas maneras poder retomar las voces de los estudiantes e invitarlos a que no dejen de entregar las actividades que se han estado solicitando, porque no es lo mismo haberlo hecho, que no haberlo hecho; sabemos que el haber podido entregar no significa que ese alumno haya tenido aprobado este trimestre, estamos con todo este material que va a ser el insumo para que cuando regresemos a la escuela, se pueda poner en valor y se pueda pensar cómo retomar todos los aprendizajes que se han adquiridos”, agregó.

Con un mensaje de aliento a las familias, instó a los estudiantes a que presenten actividades y si no la pudieron entregar “los estoy invitando a que las hagan llegar de una manera a sus instituciones a sus docentes y profesores y preceptores”.

En otro de sus enfoques citó que se tiene entremezclado conceptos mezquinos como “calificación, acreditación y evaluación” al tiempo que señaló que se está realizando con cada una de las instituciones “informes descriptivos, cualitativos para tratar de establecer una devolución lo más eficiente posible, de cada una de las trayectorias de los alumnos, pero quiero decirles que no esperen una nota, una calificación como están acostumbrados a hacerlo, esto no quiere decir que no van a pasar de grado, ni de año, ni que van a desaprobar el ciclo lectivo, esto viene para una segunda etapa o para lo que se viene en el futuro”.