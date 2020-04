Larsen: «Avanzamos en varias cuestiones, fue una reunión muy positiva»

“Fue muy positiva” asi calificó la reunión el concejal Marcos Larsen sobre la reunión que mantuvieron con el Intendente Municipal Pablo Torres y el Secretario de Hacienda contador Fernando Vecini y concejales en referencia a la preocupación por la situación local ante la pandemia del Covid-19 “vamos a avanzar en varias cuestiones y la semana que viene nos volveremos a juntar” nos contaba a nuestro medio digital.

En referencia a declaraciones periodísticas realizadas en el medio local de CableVisión, Larsen agregaba “Nos preocupa como también el ejecutivo la cuestión de la economía local y el resentimiento del gobierno porque viene ingresando muchísimo dinero menos de coparticipación, ante esta situación pensamos una serie de propuestas de unos 10 puntos que se las alcanzamos a Pablo y esta mañana –martes 14- nos convoco para reunión y a la espera de los números de provincia para implementar algunas de las medidas”

Lo primero que analizamos fue que el Municipo de Laprida tiene una deuda consolidada muy baja, tenemos una administración muy ordenada que dejo Fisher y nosotros tendríamos posibilidad de tomar deuda, a partir de esto si ingresa dinero debemos darle una inyección al comercio local y prestadores de servicios porque son quienes nos van a sacar de esto cuando termine la cuarentena” puntualizo el concejal del radicalismo y presidente de bloque.

Por su parte el integrante del bloque de Juntos por el Cambio, Mauro Estrabeau conataba “El comercio que hoy está cerrado no percibe ingreso, la tasa de seguridad e higiene es una tasa para que ese comercio este abierto, las medidas que se toman de aislamiento son nacionales y la mayoría de los rubros no puede tener abierto sus negocios y es lógico que no se cobre una tasa cuando el comercio no puede abrir, esto no quiere decir que no se cobren otras tasas que el municipio está cobrando y debe cobrar porque se necesitan recursos, y quienes están trabajando deben ser solidarios en estos momentos, apuntamos a aquellos comercios que hoy están cerrados”

Hay una buena predisposición del ejecutivo y seguramente saldrán algunas otras medidas, y otra cuestión que hablamos es el cobro de intereses de otras tasas que el vecino debe abonar, como la de servicios urbanos, es importante que quien pueda pagarla la haga, pero sabemos que muchos otros no podrán hacerlo y sería importante no cobrarle intereses finalizaba expresando Larsen quien participó de la nota junto a Estrabeau y la concejal Silvia Suárez.