Laprida suma doce positivos de Covid y alcanza los 28 activos en la semana

Desde el área de salud se confirmó la existencia de 12 nuevos casos positivos este mediodía que elevan el número de casos activos a 28, siendo en este caso los mismos todos pertenecientes a vecinos que ya se encontraban en aislamiento «lo que permite descartar la circulación comunitaria y generando mayores aislamientos» indicaba el Dr. Fernando Andreatta

La titular de la Secretaría de Salud CPN Romina Simón explicaba «tenemos cierto grado de tranquilidad por los positivos son personas que se encontraban aislados y tenían un nexo con otros positivos no abriéndose otros vínculos

En referencia a la actualidad de la carga de información desde Provincia «estas noches los resultados no ha sido cargados al sistema y lo hacen extraoficialmente, esta mañana no llegaban todos por lo cual no queríamos empezar a avisar a la gente generándose una dificultad con la población, no estábamos ocultando información porque Región Sanitaria no nos había informado el total de los resultados» ante una complicación generada a raíz de una información errónea de desde Región Sanitaria.

Sobre el tema el Dr. Fernando Andretta volvía a pedir «responsabilidad a los medios, nunca se van a ocultar los datos desde esta Secretaría de Salud», mostrando y expresando su enojo pedía «respeto por la gente».

El detalle de los 12 tests positivos fueron los siguientes:

Caso estudio Nº 99 – masculino de 29 años de edad

Caso estudio Nº 100 – femenino de 25 años de edad

Caso estudio Nº 101 – masculino de 31 años de edad

Caso estudio Nº 103 –femenino de 18 años de edad

Caso estudio Nº 106 – femenino de 50 años de edad

Caso estudio Nº 109 – masculino de 58 años de edad

Caso estudio Nº 110 – masculino de 48 años de edad

Caso estudio Nº 111 – femenino de 45 años de edad

Caso estudio Nº 112 – masculino de 57 años de edad

Caso estudio Nº 113 – femenino de 57 años de edad

Caso estudio Nº 115 –femenino de 45 años de edad

Caso estudio Nº 116 – femenino de 37 años de edad

Cumplieron con el proceso de aislamiento sanitario un total de 3 personas, dos de ellas vinculadas a

viajes desde Olavarría y una de ellas desde Buenos Aires.

Se encuentran aisladas por contacto estrecho 252 personas de las cuales 8 se encuentran en Centros de Aislamientos.