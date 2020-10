La UCR denuncia maniobra ideológica del Intendente para enfrentar a sectores de la sociedad

Anoche, en una inusual «Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes», el HCD de Laprida, votó por mayoría simple “un impuesto” para seguir cargando presión tributaria sobre las espaldas del sector agropecuario de nuestro distrito que nuevamente es castigado por las políticas nacionales y agravado por una gran sequía de más de 3 años. Pero además se denota en esta acción una muy clara maniobra ideológica del intendente Pablo Torres cuyo fin es enfrentar aún más a sectores de la sociedad lapridense.

No hacía falta, el municipio tiene fondos para eso y mucho más. Pero la idea es enfrentarnos, dividir la sociedad. Mantener un relato superado de ricos oligarcas contra pobres marginados. Esto en Laprida no se sostiene, todos compartimos escuelas, comercios e instituciones; somos conciudadanos y vecinos.

Sin defensa ante los argumentos expuestos por los concejales de Juntos por el Cambio, ni justificativos lógicos, los concejales oficialistas aplicaron la mayoría simple y aprobaron un tributo, excediéndose en sus funciones.

Para empezar, una norma totalmente ilegal, puesto que las municipalidades no tienen la potestad para crear impuestos. Si, los estados provinciales y la Nación. Los municipios sólo pueden crear tasas y contribuciones. Las tasas son por contraprestación de servicios y las contribuciones son por obras. Lo aprobado no se ajusta a ninguna de ambas figuras.

El sector esencial que trabajó en la pandemia se merece el bono, pero más se merece una recomposición salarial, puesto que la mayoría de los sueldos de los empleados del municipio de Laprida están por debajo de la canasta mínima. Además de la urgente recomposición por los años de antigüedad que hace años se está pagando muy por debajo de lo que les corresponde por ley.

No hay discusión en esto y el Municipio de Laprida tiene el dinero para pagarlo, solo hay que administrarlo bien, pensando en no agravar los problemas que de por sí ya tenemos. El municipio en pandemia se ha ahorrado muchos gastos, muchas cosas presupuestadas no se han podido ni se podrán hacer. Hay más dinero de coparticipación, y mayor recaudación nacional por la inflación. Tanto es lo que sobra, que nos damos el lujo de tener dinero en plazo fijo, desvalorizándose ante los aumentos que todos podemos ver. Hay que abocarse a la gestión, ver donde sobra y aplicarlo donde falte.

Es increíble que luego de 13 años de gestión local no se les ocurra una idea, ni hayan podido innovar en acciones creativas para mejorar el uso de los recursos que son de todos, y recurrir a la opción más fácil que es la de seguir creando nuevos e ilegales impuestos.

Estamos a tiempo, le pedimos al gobierno que corrija el rumbo.