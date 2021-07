La A.Pre.Vi.De. autoriza el regreso del fútbol a partir de la fase 3

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) informó mediante un comunicado –con fecha 30 de junio– para que “se informe a las estaciones policiales” que los municipios que se encuentren en fase 3, 4 y 5 “están autorizados a disputar encuentros futbolísticos”.

Según la Resolución N° 1555 emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en Fase 3, 4 y 5, están autorizados a disputar encuentros futbolísticos pertenecientes a la Liga de Fútbol.

Esto siempre bajo los protocolos expuestos por el Consejo Federal, el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y condiciones establecidas por COVID-19”, dice el mensaje firmado por Patricio Castro, Director Provincial de Coordinación y Fiscalización Operativa.

En lo que respecta a los distritos que conforman la Liga Lapridense hoy Laprida se encuentra en fase 3 y La Madrid en fase 2.

En lo que respecta a la actividad en la Liga Lapridense de Fútbol no hay fútbol oficial desde el mes de diciembre de 2019, y en ambas ciudades se ha jugado en forma no oficial en el caso de Laprida de marzo a mediados de mayo con la Copa Laprida mientras que en La Madrid se jugó algo más de 30 días y no pudo culminarse la Copa La Madrid.

Según datos de delegados regionales en comunicaciones entre AFA y Consejo Federal con Aprevide al consultar sobre el ingreso de público, contestaron «En las jornadas de las divisiones menores y juveniles puede ir cada chico acompañado de un adulto, mientras que en la Primera división las delegaciones deben estar integradas por 40 personas cada una”.

Hacen alusión también a que “el club que hace las veces de local deberá disponer de entre 5 y 10 personas más para la organización de los encuentros”.

También manifiestan que desde A.Pre.Vi.De., se está trabajando para ampliar ese cupo dependiendo del comportamiento de la pandemia en cada ciudad, para lo cual deberá tener el consentimiento de la Municipalidad”.