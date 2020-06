«Hubo muchos lapridenses ocupando cargos importantes, ninguno pudo preocuparse por los créditos UVA»

Los créditos UVA se han convertido en un agobiante problema económico para argentinos, y entre ellos se encuentran numerosos lapridenses, según los datos manifestados en la sesión del Concejo Deliberante en la tarde del miércoles serían unos 560, entre los Bancos Provincia y de la Nación Argentina.

La problemática fue debatida por un tiempo prudencial en el cuerpo legislativo lapridense y como era lógico suponer tuvo por momentos aristas políticas teniendo en cuenta las claras diferencias ideológicas del proyecto de país que tuvo la Argentina desde el año 2015 al 2019 cuando se tomó esta resolución en la gestión de Mauricio Macri y el que tiene en la actualidad a través de la gestión de Alberto Fernández.

La totalidad de los concejales coincidieron en que las forma de calcular no sólo el valor de las cuotas sino también la amortización del capital deben modificarse y es un tema que tiene una extensión de más de dos años sin soluciones y en ese lapso las políticas públicas y económicas fueron desarrolladas por dos programas antagónicos.

El concejal Marcos Larsen hacía mención a la falta de respuesta de la banca oficial, incluyendo a las dos entidades crediticias que funcionan en nuestro distrito, Banco de la Nación Argentina y Banco Provincia «presentamos propuestas cuando empezó la pandemia, accedió el Banco Macro y no tuvimos esa misma acción de estos Bancos» para luego expresar el deseo que «el senador Fisher y la diputada Bilbao puedan trabajar en este tema teniendo en cuenta que el pedido del Concejo Deliberante alcanzará las cámaras legislativas y los otros 134 distritos de la provincia para en otro pasaje recordar la promesa realizada por el gobernador Axel Kicillof en plena campaña en los últimos meses del 2019, «que los créditos UVA iban a ser una prioridad».

En su intervención la concejal Viviana López fue más alla y mostraba su dolor porque Laprida tuvo en los últimos cuatro años funcionarios lapridenses en la función pública «hubo muchos ocupando cargos importantes, tanto en el estado nacional y provincial como del CEO del grupo Banco Provincia, ninguna de esas personas pudieron generar una reunión o proyecto ante la demanda de los concejales de Laprida que aprobaban por unanimidad el reclamo, hay 560 créditos UVA en Laprida, todos tienen importancia, unos de autos, otros de motos y de viviendas, que hoy no pueden pagar la cuota o se les hace imposible hacerlo, me pregunto cuál es la función de los políticos, que no hayan podido preocuparse duele”, recordando que los UVA formaron parte de un modelo de país que surgió en diciembre del 2015 y finalizo en diciembre del 2019

En esta fuerte crítica la concejal del Frente de Todos destacaba «quiero destacar al bloque de concejales de la oposición porque siempre manifestaron estar a favor de tratar de cambiar esta política que se genero por un modelo de país y modelo económico que no estamos de acuerdo” para luego hacer mención a los pasos a seguir ahora “ojala tengamos respuesta de las personas que aún tienen cargos importantes, no es algo que se resuelve así nomás, el Banco Provincia está en bancarrota y en el medio la gente, durante dos año no hubo respuesta y debemos trabajar juntos para buscar una respuesta por lo menos para los 560 vecinos que tomaron el crédito en una gestión de confianza, un crédito que empezó siendo una ilusión”.