Hockey: Lilán recibe a Remo de Azul

Los equipos femeninos de Hockey del Club Lilán disputarán esta tarde la tercera fecha del Torneo Oficial de la Federación Tandilense al recibir a los equipos de Remo de la vecina ciudad de Azul.

Los horarios de los partidos son a las 9 horas Sub 16, a las 10,45 horas la Sub 19, a las 12,30 horas categoría Intermedia y a las 13,30 hora finaliza la actividad con la categoría Sub 12.