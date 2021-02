Hockey: Lilán jugó oficialmente después de un año sin actividad

La actividad oficial de hockey regreso este sábado después de un año sin partidos y el Club Lilán en la primera fecha del torneo de la Federación Tandilense recibió en su cancha a Estudiantes de Olavarría.

Por la primera fecha del Torneo Apertura 2021 se realizaron tres encuentros oficiales y otro participativo, entre azulgranas y bataraces, jugándose los partidos en una tarde calurosa y como lo determino el protocolo de Federación sin público dentro de la cancha.

Los encuentros se disputaron en categoría Sub 12 (no se contabilizan los resultados), Sub 16, Sub 19 e Intermedia.

Es justo mencionar que los equipos de Lilán venían participando en los torneos promocionales de la FTH, y por la pandemia, este año se ven obligados a jugar con los equipos del Torneo Oficial, donde el nivel es mucho más exigente.

A las 10:30 comenzaron las Sub 12, quienes jugaron en la modalidad Seven. Para Lilan participaron: Agostina Acosta, Milena González, Luciana Ortíz, Paloma Arístegui, Sofía Bedecarras, Jazmín Bruseghini, Emma Grassi, Lola Cruz, Ines Peiretti, Máxima Beitía y Olivia Stagnaro. Además, algunos de los chicos Sub 12 también jugaron y completaron uno de los equipos (Ignacio Ruiz, Octavio Turrín, Luciano Vera, Ian Ortíz, Isidoro Di Filipo y Lautaro Citatti).

A continuación comenzaron los encuentro por el Torneo y debutó la categoría Sub 16, quienes cayeron ante las olavarrienses por 12 a 0. Para las dirigidas por Sebastián Arístegui, jugaron: Ambar Zorrilla, Zoe Clark, Sofía Chaparro, Lara Maldonado, Sofía Bedecarras, Lisbeth Wang Wu, Paloma Andreatta, Catalina Ruiz, Miguela Riviere, Victoria González y Lola Cruz. Luego Ingresaron Julieta Ituarte, Emma Grassi e Inés Peiretti.

El encuentro más parejo y atrayente de la jornada fue el disputado por las Sub 19, donde Lilan contó con varias situaciones de gol, pero no pudo convertir y terminó perdiendo por 1 a 0. Las azulgranas formaron con: Ana Clara Rodríguez, Juana Herrero, María Jaime, Sofía Chaparro, Paloma Andreatta, Valentina Torres, Milagros Zanazzi, Catalina Ruiz, Florencia Vidal, Macarena Cantarín y Martin Riviere. También ingresaron: Zoe Clark y Miguela Riviere.

En el último partido de la jornada, después de muchos años, el conjunto de nuestra ciudad volvió a presentar la categoría Intermedia, compuesta en su mayoría por ex jugadoras que volvieron a la actividad. Algunas de ellas, estudiantes universitarias que están cursando virtualmente y decidieron federarse y jugar mientras estén en Laprida.

Fue victoria de Estudiantes por 6 a 0. Quizás un resultado mentiroso, pero la efectividad de no y otro marcó el resultado final. Para Lilan jugaron: Ana Clara Rodríguez, Juana Herrero, Erina Saint Girons, Catalina Sanga Garay, María Jaime, Valentina Torres, Milagros Zanazzi, Lisbeth Wang Wu, Melisa Rojas, Macarena Iriarte y Mariquena Zanazzi. También participaron: Angela Funes, Josefina Cleis, Victoria González, Martina Riviere y Macarena Cantarin.

La actividad continuará este fin de semana, cuando las chicas reciban a Azul Rugby por la segunda fecha el día sábado, y debuten los varones, como locales ante Estudiantes de Olavarría el día domingo.