Historia de Vida: caminan hacía la Rosada para pedir justicia por Katherine

Desde Monte Hermoso hasta la Casa Rosada. Un largo recorrido reclamando justicia para el caso de Katherine Moscoso, 17 años y un caso aparentemente mal atendido por la justicia bahiense. Ahora la causa está en los Tribunales de Azul. Ezequiel (tio de Katy) y su amigo Jonathan Ciros, están caminando por una distancia cercana a los 630 kms. para pedir al Presidente que intervenga.

Ezequiel comenzó saludando «a los lectores de El Fénix, desde una de las Estaciones de Servicio de Ruta 3 y 86, a la pasada y comenzó a contar que este viaje «surgió de un amigo, con el cual estoy viajando como compañero de ruta, Jona Ciros. Queremos unir Monte Hermoso y Buenos Aires para elevar el pedido de justicia y ser escuchados por el Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández».

Continuó diciendo, «quiero plantearle la problemática de Monte Hermoso, donde hay asesinos sueltos, encubridores sueltos, y queremos que se sepa la verdad», señaló

Y recordó «ya hace 5 años que el crimen de Katy está impune. La fiscalía de Bahía Blanca es cómplice de encubrimiento, en conjunto con el ex intendente municipal Marcos Fernández, y el Jefe de Seguridad de ese momento Ricardo Tricher», afirmó.

«También hemos denunciado a 22 personas. En esa cantidad de personas denuncié a todos los fiscales intervinientes y hemos pedido la detención de dos Comisarios que estuvieron en la búsqueda de Katy», manifestó.

Siempre dándonos un resumen de lo sucedido en la causa expresó: «nosotros tenemos los legajos reservados. También tuvimos este problema, que no teníamos acceso a la causa. Fuimos a ver al Dr. Julio Conte Grand, Procurador General y él fue quien nos facilitó la causa. Hoy podemos tener la causa completa», señaló Ezequiel.

A partir de ese logro la causa tomó otro rumbo y otro ritmo. Si bien aún está lejos la resolución final del caso para alcanzar la justicia deseada y esperada por la familia de la adolescente, se esperanzaron con la atención del Procurador.

«A partir de la toma de contacto con la causa denunciamos a las 22 personas que ya mencioné», señaló. Ahora «la causa quedó radicada en Azul».

Ezequiel expresó «ahora estamos en viaje hacia Buenos Aires, con mi amigo Jona. Nos falta poquito para llegar a la mitad y estamos convencidos que vamos a llegar y vamos a ser atendidos» y a modo de auto aliento señaló «pedimos y exigimos ser atendidos por el Presidente Alberto Fernández» y aseguró «no nos vamos a ir hasta que él nos atienda».

Con respecto a los hechos ocurridos por la desaparición de Katherine, su tío recuerda que la revuelta popular «se produjo a partir del hartazgo de los vecinos y de la tomada de pelo de policía y fiscalía. El fiscal Sebastián Foglia, el sábado, día que aparece la nena, al mediodía había dicho que la nena se encontramos bien en Neuquén y que mandaba saludos y que no quería volver a Monte Hermoso y ese mismo Sábado a la noche Katherine apareció muerta».

«A ella la enterraron viva y lavaron el cuerpo. Hubo un montón de gente que fue a declarar, a falsear testimonio. Por todas esas cosas la gente se hartó y todo lo que se armó fue debido a que no solamente a la familia le tomaron el pelo si no a la gente. Muchos vecinos pusieron dinero de su bolsillo para ayudar y poder colaborar en la búsqueda con más medios. Todos queríamos que Katherine apareciera sana y salva», señaló en su relató.

Desde el comienzo creen que la causa fue mal trabajada?, preguntó este cronista y Ezequiel Moscoso respondió: «Si, salvando al fiscal Long que fue el primer fiscal. Cuando la causa se recaratula como «Homicidio» aparece el fiscal Long y luego se enferma. Debido a eso deja la causa y apareció el Fiscal Mauricio Del Cero, él sí nos cajoneó la causa de Katherine», aseguró.

«Nosotros juntamos más de 4.000 firmas para que él se aparte, porque no hizo nada. Ahora hay otro Fiscal. Todas son hipótesis, ironías, como echarle culpas a la mejor amiga de Katherine o a una persona que posteriormente mataron. Nunca se investigaba para donde pedía la familia.», reclamó.

En otro momento afirmó «te voy a contar algo importantísimo: nosotros nunca vimos que, ningún fiscal haya llevado a alguien a declarar. Nosotros llevamos más de 60 testigos a declarar, siendo que nosotros somos la querella. O sea la familia de la víctima, tenemos que esperar que la fiscalía trabaje, pero como entendimos que no trabajaba lo hacíamos nosotros y ahora nos damos cuenta que no trabajó porque encubrían el crimen», señaló sin dudar en sus palabras.

«Me pongo a pensar en otras flias, con casos de homicidios en la justicia de Bahía Blanca, donde están radicadas las denuncias, como estuvo la de Katherine, cómo van a confiar en esa fiscalía, si nosotros después de 5 años nos damos cuenta que esa fiscalía encubre a los asesinos de Monte Hermoso y también puede encubrir a otros asesinos», señaló.

Consultamos si el abogado de la familia era Oficial (del Estado) o particular y Moscoso respondió «nuestro, es particular, es el Dr. Leandro Aparicio y creemos que es el mejor abogado que pudimos conseguir. Se empapó en la causa y a los 5 o 6 meses de estar en la causa, dijo que no nos iba a cobrar más. Que él lo hacía todo por amor propio. Él ha aportado un montón de cosas, se ha jugado mucho y a él lo han tildado de «bocón», de «loco» y amenazaron que no podía entrar a Monte Hermoso».

Siempre hablando del Dr. Aparicio, Moscoso señaló: «Leandro tuvo razón en lo que decía y siempre estuvo defendiendo a los más pobres y a los más necesitados», reconoció el tío de Katherine.

22 funcionarios judiciales y policiales denunciados

«La policía fue clave en todo lo que es encubrimiento. De hecho nosotros tenemos pedido de detención de 2 comisarios. No estamos hablando de «dos 4 de copas». Después de la policía local, estuvo la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También participaron bomberos de Monte Hermoso custodiando el cuerpo de Katherine», recordó con enojo por la complicidad de quienes, según afirma, retrasaron y ensuciaron la causa.

Luego manifestó «ya se está sabiendo todo de este crimen, ya está todo con nombre y apellido. Lo que pasa que ahora por la pandemia está la justicia toda parada. Nosotros entendemos esto, pero a nosotros nos urge saber qué es lo que pasó con Katherine y que ella descanse en paz».

«Nosotros sabemos que no la vamos a recuperar más, pero queremos caminar por Monte Hermoso todos libres porque y tranquilos. Tenemos asesinos y encubridores sueltos en Monte Hermoso y eso es aún peor porque no sabes si mañana te puede pasar a vos o le puede pasar a otro».

Moscoso afirmó entre otras cosas que la complicidad y encubrimiento es notoria «hubo gente que fue a dar testimonio varias veces y no han dicho lo mismo. También hubo amenazas. Por ejemplo, a los inspectores de tránsito de Monte Hermoso les han dejado balas 9 mm, amenazándolos. Sabemos que es la misma policía que amenazó a los inspectores de tránsito. Les han hecho borrar pruebas de lo que pasó esa noche. Las cámaras desaparecieron».

«También está el apriete del Estado Municipal de Monte Hermoso. Estamos hablando de un pueblo de 8.000 personas en donde siempre gobernó el peronismo y si vos hablas de Katherine era muy querida y cómo explicas que hayan marchado no mucho más de 10 personas? Es por que la municipalidad ayuda a todos y si vos vas a marchar no te dan más trabajo. Eso también es amenaza. Ellos gobiernan y se creen dueños del pueblo», se quejó.

«Así manejan la impunidad también sabemos sobre esta misma causa, cómo ellos entran la droga a Monte Hermoso. Hay un montón de cosas que se saben. No lo decimos nosotros, lo dice la causa a través de personas que fueron a declarar», dijo.

Con todas las amenazas existentes, ustedes no tienen miedo en este recorrido?

«No, nosotros tuvimos miedo el día que salimos de Monte a Dorrego porque realmente la pasamos mal. Dos policías de Monte Hermoso nos quisieron levantar. Nosotros quisimos seguir caminando y después vivimos una circunstancia media rara que, en su momento la vamos a subir a Facebook y la vamos a denunciar para que se haga estado público, con nombre y apellido de esa persona», relató y por último, en este sentido dijo que a esta altura del recorrido «Gracias a Dios ya no tenemos miedo, nos sentimos cuidados por la gente».

«Podemos decir que la gente de Tres Arroyos, Chávez y Benito Juárez nos ha atendido fenomenal y tenemos gente de la Policía de Azul que ya estamos en contacto. Se ha comunicado el Súper Intendente de La Plata para decirle a la gente de ellos que nos cuiden, así que ahora estamos bien».

Con respecto al objetivo inmediato que es ser atendidos por el Presidente de la Nación Ezequiel Moscoso señaló que «nosotros no podemos hacer ninguna tratativa porque vamos caminando y a veces no tenemos señal. Obviamente hay gente trabajando atrás de eso», afirmó y contó que «el abogado se está encargando y este viaje va teniendo mucha repercusión en medios regionales y nacionales. Hoy -por el sábado- salimos en C5N, en Diario Popular, en muchos portales de internet», contó.

Ezequiel Moscoso finaliza su parte señalando que desean ser «atendidos por el Presidente Fernández, ponerlo en conocimiento de lo que sucede y esperar que se trabaje y se logre justicia, por Kathy, por nosotros y por la gente de Monte Hermoso».

Luego de la nota Ezequiel Moscoso se encontró con Alejandra Bustos, quien fue hasta el lugar para saludar y compartir su experiencia, triste y dolorosa, tal como el caso de Katherine. Con muchas partes similares y con los «grises» que le suman pasos judiciales y situaciones que no dejan muy conformes a nadie.

Nos queda una nota con Jonathan Ciros, compañero de Ezequiel en esta caminata y también con Alejandra Bustos, mamá de Agustín.

Luego de todo, lograron un ansiado baño de agua caliente, cenar liviano, tratar de dormir bien y salir rumbo a la ciudad de Azul.

Aproximadamente a las 19, el colega Fabián Sotes de Diario El Tiempo nos puso en conocimiento que Ezequiel Moscoso y Jonathan Ciros ya estaban descansando en Azul y atendiendo a colegas de otros medios y otras ciudades.

jcantero@elfenixdigital.com