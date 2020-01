Fútbol: Newbery presentó su cuerpo técnico para la temporada 2020

Jorge Newbery empieza a definir las cuestiones futbolisticas 2020 después de un año inolvidable que terminó con un bicampeonato y marco el cierre de cinco años de trabajo del cuerpo técnico encabezado por un referente histórico del club como Mariano Saenz Valiente.

Marcelo Rossini llega a Jorge Newbery junto a Emanuel Dufau, quien hace su primera experiencia como ayudante de campo y se mantiene el preparador físico del año anterior con la presencia de Iván Petrone.

Ricardo Maitini, presidente junto a Arnaldo Torry el vicepresidente recibieron a los medios para oficializar la contratación de este grupo de trabajo que comenzará su pretemporada el 27 de enero ya pensando a los torneos que comenzarán a jugar en el mes de marzo.

El presidente de la entidad en referencia al ciclo terminado de Mariano Saenz Valiente «fue un proceso de 5 años para nosotros muy bueno que culmino de la mejor manera que podía terminar, el proceso estuvo en el día a día en los equipos que armo, en todos los jóvenes que promovió para jugar en primera división siempre con jugadores del club y al cual apostamos nosotros y que queremos continuar la senda»

Sobre la elección de Rossini «lo conocemos en el ambiente desde hace mucho, jugó por Newbery el primer Argentino C, estuvimos juntos en algún Sub 17 yo trabajando para la Liga y el como cuerpo técnico, vemos la imagen que tiene y lo que transmite, hicimos consultas con gente del club vinculada al fútbol y asi comenzamos esas charlas en La Madrid».

Rossini el flamante entrenador de Jorge Newbery «mi idea era quedarme en La Madrid o tomarme un tiempo, pero la idea sedujo porque tengo conocidos porque es el bicampeón, se adonde vengo y no dudamos muchos, nos pusimos de acuerdo rápido»

En referencia al proyecto futbolistico dejó las puertas abiertas a todos «sabemos que algunos no estarán porque tienen posibilidad de ir a otro club, hay otros que no estan jugando, hay un plantel largo, queremos un grupo grande con muchos jugadores, que arranquen todos porque asi será mejor para nosotros y queda una base muy buena y será una linda presión saber que dirijimos al bicampeón, y una satisfacción también que me hayan elegido».

Por su parte aparece en este cuerpo técnico Emanuel Dufau haciendo su primera experiencia en un cuerpo técnico «agradecimiento a la comisión, lo que me ofrecieron nunca lo pense, desde los 6 años que juego en el club al fútbol y estar aca me pone contento y feliz, conozco a los chicos, ellos también, invitarlos que vengan a entrenar y a buscar el tri» tirando ondas positivas desde el primer segundo

Ivan Petrone continuará en su rol de preparador físico y destacaba la posibilidad de seguir trabajando en este proyecto de Jorge Newbery «vamos a comenzar con una preparación tranqui para ponernos todos a tono y en febrero intensificar más» sobre sus nuevo compañeros de trabajo puntualizaba «a Ema lo conozco de la vida, al Ruso del fútbol, los tres tenemos las mismas ideas y también la misma línea de trabajo que pide el club y nos gusta que es lo más importante».